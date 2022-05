Molina Lucero, a GOAL: "Messi se presiona a sí mismo para ganar, por eso es tan bueno"

Pocos en Argentina tenían en el radar a Nahuel Molina Lucero hasta que Lionel Scaloni se fijó en él. A pesar de que estaba haciendo sus primeros pasos en Europa, el seleccionador decidió brindarle plena confianza para hacerse con el lateral derecho albiceleste. Actualmente es titular en su país, pero también goza de grandes actuaciones en Udinese.

Sus primeros pasos los dio en Boca Juniors, pero un conflicto contractual lo alejó de mala manera de la institución. En el fútbol nacional sus mejores encuentros los ha tenido con la camiseta de Rosario Central, donde estuvo en 2019 (también ha estado en Defensa y Justicia en 2018.)

Durante la entrevista exclusiva que le brindó a GOAL, habló de su experiencia en la Selección, en el Xeneize y también sobre su fanatismo por Lionel Messi, entre otras cosas.

EL ÍDOLO DE SU INFANCIA

"Messi, porque yo no era lateral derecho cuando era más joven. Jugué más adelante, así que amaba a Messi, y no porque me pareciera a él ni nada, solo porque era un gran jugador en un nivel completamente diferente a todos los demás. Entonces, tener la suerte de jugar junto a él para Argentina fue un sueño hecho realidad, porque lo miraba todo el tiempo cuando era joven y estaba muy inspirado por él".

CAMBIO EN MESSI TRAS EL ALIVIO DE GANAR LA COPA AMÉRICA

"Él, y tantos otros, jugaron tantos partidos importantes a lo largo de los años con las selecciones nacionales y perdieron algunas finales. Entonces, fue un placer para ellos ganar la Copa América, sin duda. Pero no creo que haya cambiado a Messi, no es que ahora esté más relajado, que no tenga presión o algo así. Porque se presiona a sí mismo para ganar. Por eso es tan bueno. Siempre quiere ganar. Cada torneo, cada partido y cada entrenamiento. Pero los argentinos probablemente somos todos así: ¡queremos ganarlo todo!".

OPORTUNIDAD EN LA COPA DEL MUNDO

"Es difícil. Es una Copa del Mundo. No sé si podemos ganar o no, hay tantos equipos fuertes y poca diferencia entre ellos. Entonces, iremos partido por partido. Pero tenemos un gran equipo, sin duda. Probablemente tengamos más de dos jugadores para cada posición, por eso es increíble para mí estar en el equipo, y será un sueño si yo también llego a la Copa del Mundo".

¿ROL MÁS OFENSIVO?

"Esa es una decisión del entrenador. La formación es su responsabilidad. Si me quiere poner en una posición o rol diferente, eso depende de él, y jugaré en cualquier lugar para Argentina. Si puedo ayudar al equipo, jugando más adelante o más atrás, me da lo mismo. Puedo jugar como lateral derecho normal o en una posición más de ataque. Estaré feliz de jugar".

PRESIÓN MEDIÁTICA DE SU BATALLA CON GONZALO MONTIEL

"Hablan de eso, y también de mi rol específico, pero también de todas las posiciones. Tenemos grandes jugadores en todas las posiciones, y no solo está Montiel, también está Juan Foyth y otros. Al final del día, hacemos todo lo posible para jugar pero es el entrenador el que decide quién juega. Pero lo grande es la relación entre todos nosotros. No somos rivales sino compañeros. Hay una gran armonía en el plantel. Jugamos para Argentina, y para el país, no para nosotros".

¿POR QUÉ SE FUE DE BOCA? ¿PIENSA VOLVER?

"No tuvimos la oportunidad de renovar mi contrato, y eso es todo. Quería renovar. Entré en el primer equipo. No jugué mucho, solo un par de partidos. Y luego me fui cedido dos veces. Pero obviamente quería quedarme en Boca. Pero no llegamos a un acuerdo y llegué al Udinese, que obviamente fue un placer para mí".

"Ya veremos. Acabo de llegar acá, es en mi segundo año en Udine y estoy muy feliz. Así que ya veremos en el futuro".

JUGAR EN LOS GRANDES DE EUROPA

"Obviamente es un sueño, y también ha sido un sueño desde que era chico jugar en la Champions League, pero estoy en el Udinese y todavía nos queda un partido más, un partido muy difícil también. La especulación es cosa del club. Estoy muy tranquilo. Simplemente estoy contento de cómo ha ido no solo mi temporada, sino también la del equipo".

OTROS LATERALES QUE ESTUDIA

"Tantos, pero definitivamente Trent Alexander-Arnold y Reece James. En la Serie A, aunque pueden jugar por la izquierda, también me gusta mucho ver a Theo Hernandes e Ivan Perisic. Hay muchos grandes laterales ofensivos, pero esos cuatro son los que más me gustan. Los observo para ver qué puedo tomar y poner en mi propio juego. Siempre estoy pensando qué puedo hacer para dar un paso más, tanto ofensiva como defensivamente."