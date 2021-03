Nahuel Guzmán: "No tengo nada que envidiarle a Neuer”

El arquero argentino confesó que el alemán se retractó posteriormente de la final, a raíz de su reclamo al Tanque polaco.

Nahuel Guzmán suele ser el protagonista de varias anécdotas y polémicas fuera y dentro de la cancha con Tigres, y por los equipos donde ha pasado como Newell's, Independiente Rivadavia y la Selección argentina. En el pasado Mundial de Clubes, contra el mismísimo Bayern Múnich, no fue la excepción y tuvo un altercado al final que se había quedado en el misterio.

Eso hasta ahora, cuando el guardameta del cuadro Felino reveló la conversación que sostuvo con el delantero Robert Lewandowski y el portero Manuel Neuer. Esto luego de que el ariete anotara el tanto de la victoria, después de que la pelota le impactara en la mano y el VAR no lo señalara.

“Estaba con bronca, tenía la sensación de que el gol de ellos había sido ilegal. El chico de los videos que trabaja en el club se me acerca y en el celular me muestra la cámara de atrás del arco y me dice ‘fue mano’. No me podía quedar con eso. Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él.

Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. “Congrats (felicidades)’, le dije. Y agrego: ‘Touch in your hand (tocó en tu mano)’, así, a lo indio. Y me responde: ‘¿In my hand (¿En mi mano?)?’ No, no’. Entonces le meto: ‘Bueno, dale, ya está, en la repetición se está viendo que si’. Claro, de todo eso no me entendió nada. Me volví y mis compañeros me miraban medio raro, pero tenía que hacer algo", relató en entrevista con La Nación.

"No sé si Lewandowski se lo habrá comentado a Neuer, porque ya en los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas… y la mía volvió. Me dijo que no. Mandó a decir que no cambiaba el suyo, no sé… Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer”, afirmó.