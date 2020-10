Nahuel Guzmán: "Al América le han inventado mil Clásicos"

El guardameta de Tigres sentenció que no todos los Clásicos del América tienen derecho de serlo.

La pelea por ser el mejor equipo de , o por lo menos el más controversial, es una de las prioridades de Tigres. Nahuel Guzmán, portero de los Felinos, atacó al América y señaló que sus Clásicos no deberían contar como lo que supuestamente son.

El portero argentino ha sido uno de los más críticos con las Águilas y la rivalidad entre ambas escuadras crece paulatinamente. Por ello, Guzmán no dudó en juzgar de nuevo a los de Coapa y la importancia de sus Clásicos a comparación del Regio entre Rayados y Tigres.

“Al América le inventaron mil clásicos: Clásico Nacional, Clásico Joven, Clásico Capitalino. En vez de hablar de un espectáculo como el que genera un Tigres ante Rayados, te hablan de que el América perdió contra el de local”, dijo Nahuel para Nandas Radio.

Guzmán sentenció que la publicidad ha hecho que el América tenga tantos Clásicos, y no en sí la rivalidad entre los equipos. “Los encargados de darle repercusión a un Clásico Regio, por ejemplo, son los medios más poderosos que tienen llegada a todo el país. Si esos medios pudieran hablar todo el día o un programa de un espectáculo muy lindo como el Clásico Regio, con la pasión que se vive acá...", añadió.

Aunado a ello, el arquero no dudó en criticar lo realizado en los recientes Clásicos del América a comparación de lo que brindaron Rayados y Felinos este semestre. “A la gente que está esperando el espectáculo le llegan dos minutos de un resumen, más 15 minutos de comentarios donde dicen que el partido no dio lo que esperaba. Después juega el América con con un equipo que gana con gol sobre la hora por un rebote. O juegan un clásico como el del otro día que no da nada”, puntualizó.