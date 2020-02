Nagelsmann rechazó sustituir a Zidane como entrenador del Real Madrid

En el verano de 2018, rechazó una oferta de José Ángel Sánchez le llamó para sustituir a Zidane al frente del Real Madrid

Sorprendentes revelaciones de Julian Nagelsmann. El entrenador sensación de la , de 32 años y actual técnico del Leipzig, de 32 años, ha concedido una amplia entrevista al diario "The Independent". Y en esa entrevista, Nagelsmann ha confesado que en el verano de 2018, cuando Zinedine Zidane abandonó el , el club blanco se puso en contacto con él como posible sustituto, pero fue él quien rechazó el ofrecimiento. Por aquel entonces, Nagelsmann ni siquiera había fichado por el Red Bull, sino que entrenaba al . Según su relato, cuando tenía apenas 31 años, José Ángel Sánchez, el director general blanco, se comunicó con él.

Nagelsmann explica que, naturalmente, en ese momento de su vida, tuvo dudas: "Es normal que si el Real Madrid te llama, lo piensas", señaló. Además, dio todo tipo de detalles sobre su reacción tras recibir la inesperada oferta: "Al principio me sorprendió, lo sopesé y no me sentía cómodo con la decisión de ir allí. Quiero mejorar y si vas al Real Madrid inmediatamente, no hay tiempo para mejorar como entrenador", reconoce. El técnico germano asegura que se necesita preparación y un buen "tempo" para aceptar un club de esa magnitud: "No tienes la oportunidad de llegar a ser mejor ya tienes que ser el mejor. Ahora mismo no soy el mejor, pero admito que quiero ser uno de los mejores en el futuro. Si vas al Real Madrid o al , los aficionados, los medios de comunicación y los que toman las decisiones no te dan tiempo para convertirte en eso", explica.

Él mismo reconoce que el nivel de presión que exige un club como ese es gigantesco: "Solo quieren ganar cada partido, títulos, ganar la Liga de Campeones... Si no ganas, no puedes argumentar que todavía eres joven y que estás en desarrollo. En el mundo del fútbol no es fácil planear una carrera, porque es muy impredecible, pero tienes que intentarlo", dice. Por último, Nagelsmann añade que "lo principal es dar los pasos correctos, no los pasos más grandes. El Real Madrid es probablemente uno de los pasos más altos que se pueden dar, así que pensé ‘¿cumples 31 años, vas al Real y desde allí a dónde?” , se pregunta en voz alta.

Además, señala otro detalle que le generó dudas. “Es muy importante para mí. Me gusta comunicarme, soy muy expresivo con mis jugadores. Todavía no puedo hablar español, solo sé decir ‘hola, qué tal’. Así que hubiera sido el paso más importante, pero no el correcto", sentencia.