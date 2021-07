Nacho Ambríz ve difícil llevar ‘mexicanos’ al Huesca de España

El entrenador mexicano habló sobre la búsqueda de refuerzos provenientes del mercado azteca para su proyecto con el Huesca de la Segunda División.

Ignacio Ambríz, flamante nuevo entrenador del Huesca de la Segunda División de España, aseguró tener en mente a dos futbolistas provenientes de la Liga MX aunque será difícil hacerse de ellos para la próxima temporada.

En las últimas semanas se habló de la posibilidad de que Antonio Briseño y Ángel Mena se le unieran en su nuevo proyecto aunque fueron los mismos futbolistas quienes descartaron sus salidas de Chivas y el León.

A palabras de Nacho, el fichaje de los futbolistas que tiene presupuestados resulta costoso, algo que hace complicado que puedan salir del futbol mexicano por más atractivo que sea el ofrecimiento.

“Tengo uno o dos en mente que me gustaría, pero también pertenecen a equipos que no es nada fácil. Tú mejor que nadie sabes que no te los ponen a precios accesibles, entonces tengo que ver quién realmente podría venirnos a ayudar, que se adapte a lo que es el futbol europeo en la Segunda División”, dijo en conferencia de prensa.

“He tenido dos reuniones, por el momento no se ha tocado ningún refuerzo mexicano. Es cierto que nos falta gente por llegar que se está hablando con ella, pero te reitero es aventurarme. Necesito definir bien quién, si realmente hay alguna posibilidad de traer algún jugador mexicano, quién sería”, agregó.

El timonel campeón con el León en el Guardianes 2020 ejemplificó con el interés que tuvieron en su momento cuando fue auxiliar técnico de Javier Aguirre en el Osasuna por Jesús ‘Cabrito’ Arellano, pero que Rayados de Monterrey no puso tan fácil la negociación hablando del tema económico.

“Es cierto y no es de ahora, tú conoces muy bien lo que es el futbol mexicano, muchas veces Hugo Sánchez lo ha dicho que el jugador mexicano tiene que salir, que el entrenador tiene que salir. Los precios no son nada baratos, recuerdo mucho cuando ayudé a Javier por acá, que se interesó por uno que otro, recuerdo muy bien el nombre, el Cabrito Arellano lo quería llevar a Osasuna, pero el precio era demasiado caro para un club como Osasuna, que no llegaba a ese precio”, mencionó.

Ambríz aplaudió las facilidades que tuvo Chivas con el Getafe de España para el préstamo con opción de compra de José Juan Macías donde los Rojiblancos tuvieron que hacer un sacrificio económico.

“No sé muy bien la negociación de José Juan Macías, pero agradecer a la directiva de su club que le permite salir en otras condiciones, siendo un hombre que se ha ganado un nombre, que pinta para ser uno de los mejores, que no tengo la menor duda que triunfará. Ese pequeño esfuerzo uno lo dice de afuera muy fácil, pero los dueños sabrán qué posibilidades le dan los jugadores, que a mí me gustaría que se las den para poder venir a Europa”, dijo.

“Hoy date cuenta, no tan fácilmente el jugador mexicano sale a jugar. A Macías le costó mucho, hoy está el chico Muñoz de Santos por ahí escuché a su entrenador que estaba inquieto porque lo habían regresado a casa porque tiene la oportunidad de venir para acá. No es nada fácil, pero una vez que lo logras, te tienes que adaptar a tu sueño, a tu forma de querer triunfar en Europa y nada, simplemente te reitero, si doy la opinión de alguien que pueda venir, tengo que entregar un buen informe para que pueda venir”, puntualizó.