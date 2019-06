Murthy: "Si todo va bien, en tres años el Valencia estará en el nuevo campo"

El presidente del Valencia CF se muestra optimista con el presente y futuro del club

Habló el presidente del CF, Anil Murthy, para pasar revista al pasado, presente y futuro del club. Lo hizo en "Superdeporte" y en el marco de esa entrevista, abordó varios temas de la actualidad valencianista, explicando los hechos que han derivado en esta histórica temporada con un título de Copa para festejar el Centenario, en un curso exitoso para los de Marcelino. También comentó la hoja de ruta del club para la próxima temporada y los proyectos venideros. Murthy se muestra optimista y confía en que el club siga creciendo de manera progresiva. .

Acerca del nuevo estadio, Murthy explicó: "Debemos prepararnos porque en tres años, si todo va bien, estaremos en el nuevo campo. El nuevo estadio tiene que ofrecer a esta ciudad algo fantástico 365 días al año", dijo. Sobre el nuevo patrocinador del Valencia, comentó que "va a ser una sorpresa para mucha gente. Internacional, un nombre importante, algo que sorprenderá a mucha gente", sentenció.

En cuanto a la grada joven, el presidente manifestó que "la realidad es que hay un problema de violencia en la grada y no podemos mirar hacia otro lado, lo hicimos muchos años, pero no podemos hacerlo más", refiriéndose a "la tiranía de unos pocos, que el club no puede tolerar. Nuestra obligación y responsabilidad es proteger a la gran mayoría de la afición que quiere animar y quiere una grada sana y segura. Vamos a regenerar", explicó

En cuanto al capítulo de altas y bajas, Murthy se refirió a dos nombres propios: Rodrigo Moreno y Maxi Gómez. Sobre el primero, explicó "Rodrigo es un buen jugador y tiene un futuro prometedor. Hay muchos intereses en el mercado por Rodrigo. Hay que ver los números, estudiar si tenemos otras opciones alternativas porque hay que marcar goles el año que viene, eh. Tenemos hasta el 30 de agosto para cerrar el mercado. Tenemos tiempo y tiene su cláusula, 120 millones".Y acerca de Maxi, delantero del pretendido por el Valencia, manifestó "hay muchas combinaciones que podemos estudiar... Creo que el Valencia ha hablado con muchos jugadores", dijo.