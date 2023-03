En el Atlético recuerdan que Munuera sí expulsó a Savic y Ferran por una jugada parecida al lance Vinicius-De Jong

Sin duda, la jugada más polémica del Real Madrid-Barcelona de semifinales de Copa del Rey la protagonizaron Vinicius Júnior y Frenkie De Jong. Ambos se enzarzaron en un forcejeo en el que los dos se estaban agarrando y cayeron al suelo. El azulgrana agarró a Vinicius de la pierna y del torso, mientras que el brasileño hizo lo propio cogiendo al neerlandés primero de la cara y más tarde del cuello, hasta tirarlo al suelo en una especie de llave de judo. Munuera Montero, colegiado del partido, saldó la jugada pitando falta del madridista y enseñándole la cartulina amarilla. Lo curioso del lance es que, ya con amarilla, Vinicius se dedicó a hacer aspavientos, para después protestar la decisión del colegiado, llegando a encararse con Munuera, al que llegó a gritar colocándose a escasos centímetros de su cara. Vinicius insistió en sus quejas y llegó a señalar con el dedo varias veces al árbitro. Munuera, sorprendentemente, no le mostró la que habría sido su segunda tarjeta amarilla, habiendo dejado a su equipo con diez hombres en el terreno de juego.

Munuera perdonó la segunda amarilla a Vinicius

Según Iturralde González, ex árbitro y comentarista de la Cadena SER, Munuera Montero se equivocó gravamente al no expulsar al brasileño del Real Madrid por sus protestas, cuando ya tenía una amarilla por su "affaire" con De Jong. Según Iturralde, un árbitro de la experiencia de Munuera no debió haber permitido el tono de las reiteradas protestas del delantero merengue. "Munuera no debió permitir que un jugador se le encare y le señala con el dedo", comentó Irurralde en 'Carrusel Deportivo'.

Munuera, dos acciones parecidas, un criterio diferente

Lo curioso del episodio, más allá de que el árnitro decidió perdonarle la roja a Vinicius, fue que Munuera Montero también era el árbitro del pasado Atlético de Madrid-Barcelona de Liga, donde curiosamente, sí decidió expulsar a Stefan Savic y Ferran Torres por una jugada bastante parecida, donde ambos se enzarzaron y cayeron al suelo. En ese partido, Munuera Montero decidió mostrar la tarjeta roja a los dos. A Savic y a Ferran. Al final, todo se reduce al criterio arbitral, y por supuesto, a la interpretación del colegiado. Es posible que Munuera en Liga apreciara más violencia en el enfrentamiento, mientras que no lo consideró así en el duelo copero del Bernabéu.

Preguntan a Simeone por el criterio de Munuera

En el vestuario del Atlético de Madrid creen que ambas jugadas, la del Bernabéu y la del Metropolitano, son muy similares. Y por eso, no se explican cómo el mismo árbitro puede tomar dos decisiones completamente diferentes respecto a una jugada parecida. Savic y Ferran se fueron a la ducha por enzarzarse. Vinicius y De Jong, no. Preguntado por esto, Diego Pablo Simeone comentó: "Lo vimos igual que ustedes. La explicación en la pregunta que hiciste es lo que, viendo las imágenes, nosotros también nos preguntábamos", dijo.