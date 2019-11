Municipal Limeño se quedó sin técnico

Los cucheros terminarán el torneo sin William Renderos Iraheta.

William Renderos Iraheta, en compañía de Rudy Batres , renunciaron a seguir prestando sus servicios como técnico y jugador en el Municipal Limeño respectivamente. Fue una noticia que tomó por sorpresa a los orientales, ya que el equipo cuchero va por buen camino y apunta a ser uno de los clasificados a la siguiente fase.

Rómulo Gómez, vicepresidente de los santarroseños, comentó sobre la salida del técnico salvadoreño: “Estamos sorprendidos como junta directiva, realmente él vino a hacer un gran trabajo y dejó su huella. Para nosotros es una sorpresa muy delicada, pero debemos buscar una solución”.

El artículo sigue a continuación

También explicó el caso de Batres Valencia: “Dice que ya no seguirá porque el profe no seguiría; nosotros no nos podemos meter porque son cosas personales. Lo respeto como jugador y persona, a la institución le ha dado mucho, pero no podremos hacer nada”.

Sin embargo, el volante de marca expresó en su cuenta de Instagram que la decisión de irse del equipo pasa por tener más tiempo con sus hijos y esposa, puesto que los ve cada 15 días y "para mí es más importante eso que el dinero", dijo el mediocampista.

Manuel Carranza Murillo, quien estuvo como auxiliar de Renderos Iraheta será el encargado de dirigir al equipo el fin de semana, y es probable que hasta el final del torneo.