El mundo reacciona a la atajada de Guillermo Ochoa en el México vs. Polonia en el Mundial Qatar 2022

Una vez más, Guillermo Ochoa ha deslumbrado a todos en un Mundial. Durante el debut de México en Qatar 2022, el portero le atajó un penal a Robert Lewandowski, con lo cual el equipo mexicano sacó el empate contra Polonia.

Paco Memo es recordado por grandes actuaciones individuales en Brasil 2014 y Rusia 2018 y en la que es su tercera Copa del Mundo, nuevamente ha deslumbrado a todo el planeta con una atajada que quedará guardada para la historia.

En todas partes del mundo se han dado reacciones a lo hecho por el portero mexicano, quien ya ha saltado a la fama internacional por sus apariciones en los Mundiales, donde los aficionados afirman, se transforma e incluso ha sido comparado con otros grandes arqueros como el alemán Manuel Neuer.

En GOAL recopilamos algunas reacciones a la actuación de Guillermo Ochoa en su debut en Qatar 2022:

OCHOA HAS DONE IT AGAIN IN THE WORLD CUP. pic.twitter.com/GQzTGKnWRA

5 World Cups and 16 years later, Guillermo Ochoa is still as strong as ever 💪 pic.twitter.com/frgijqd0PR