La FIFA decidió que el Mundial de la categoría se dispute en suelo argentino y ya fueron elegidos los estadios en los que se jugarán los partidos.

Argentina volverá a ser sede de una Copa del Mundo Sub 20, como ocurrió en el 2001. Pero esta vez no fue una elección directa de parte de la FIFA, sino que se trató de una decisión de último momento, ya que la competencia estaba planeada para disputarse en Indonesia, pero al no permitir la participación de la Selección de Israel, la casa madre del fútbol mundial revocó la organización.

Si bien resta que sea oficial, la visita de Gianni Infantino al Congreso anual de la CONMEBOL le permitió a Chiqui Tapia ofrecer la candidatura del país campeón del mundo y la misma fue aceptada. Esto, además, le abre la puerta a la Albiceleste a disputar la competencia para la cual no había clasificado, al quedar afuera en el Sudamericano jugado en enero.

El certamen estaba programado para disputarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Así, Argentina tendrá poco más de un mes para los preparativos y ya tiene preseleccionadas las ocho sedes, de las cuales utilizará seis, con una aclaración: no pudieron ser elegidos los estadios que son propiedad de clubes que se encuentren en competencia, razón por la cual no habrá partidos en el Monumental como se planeaba para la final, como así tampoco en Rosario. Y si bien en el Mario Kempes, en el Madre de Ciudades o en el Malvinas Argentinas son locales Talleres, Belgrano, Instituto, Central Córdoba y Godoy Cruz, son propiedad de los estados provinciales.

GOAL presenta los estadios elegidos.

ESTADIO ÚNICO CIUDAD DE LA PLATA

Con una capacidad total para 53 mil espectadores, el "Diego Armando Maradona" de La Plata albergará el partido inaugural y la final del Mundial.

ESTADIO MADRE DE CIUDADES

Con capacidad de 30 mil personas, el estadio ubicado en Santiago del Estero es uno de los más modernos de Argentina.

ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS

Uno de los mundialistas en 1978, recibe hasta 42 mil personas.

ESTADIO MARIO KEMPES

La cancha más grande del interior del país, con 57 mil espectadores como capacidad máxima.

ESTADIO DEL BICENTENARIO

Otro de los estadios modernos es el de San Juan, sede de varias finales locales y con capacidad de 25 mil personas.

ESTADIO ÚNICO DE VILLA MERCEDES

Inaugurado hace seis años y conocido como La Pedrera, entran 30 mil espectadores.

ESTADIO DEL BICENTENARIO

Ubicado en Resistencia, Chaco, es uno de los que quedaría afuera de la nómina final.

ESTADIO PADRE MARTEARENA

La misma suerte correría el de Salta, aunque ambos fueron preseleccionados en caso de no poder utilizar alguno de los seis primeros.