Moya quiere probar en el extranjero: "Si me quedo, es con Olimpia"

El volante de 25 años espera una oportunidad para salir de la Liga Nacional, pero no descarta renovar contrato con el Merengue.

Luego de no tener participación en la derrota en la final ante Motagua, el volante Bryan Moya sintió que cumplió un ciclo con Olimpia en la Liga Nacional, y aún no renovó su contrato, a la espera de una oportunidad en el extranjero.

El mediocampista de 25 años no fue usado por el uruguayo Manuel Keosseian en el partido decisivo y se quedó con las ganas de torcer la historia: "Me han hablado para que les firme, yo quería firmar siendo campeón, pero no se me dio. Si me quedo en Honduras, es con Olimpia", expresó.

"He hablado de renovación con el equipo. Si hay un club aquí en Honduras en el que volvería a jugar, es en el Olimpia, pero estoy viendo si tengo una mejor posibilidad de salir, tengo que aprovechar, ya que las oportunidades solo una vez vienen", explicó en declaraciones que recoge el sitio Diez.

A pesar de pretender hacer experiencia fuera del país, Moya ratificó su cariño por los albos y dejó la puerta abierta para otro ciclo: "Desde pequeño era de Olimpia y desde que llegué me propuse defender los colores a morir, y creo que la afición lo ha visto, estos dos años di lo mejor. Desde que me vine del Vida, mi deseo fue quedar campeón con el Olimpía, pero nunca es tarde y no pierdo la esperanza", finalizó.