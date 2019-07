Mourinho negocia para irse a entrenar a China

El técnico portugués está en conversaciones para dirigir al Guangzhou Evergrande y, eventualmente, también a la selección nacional china

Jose Mourinho busca equipo. Tras su salida del ha concedido docenas de entrevistas, se ha dejado ver por París, ha hablado del , se le ha relacionado con el Inter... pero no ha concretado nada. Y en esas está el portugués, un entrenador de élite con un altísimo concepto de sí mismo que, por lo que se ve, no tiene ofertas de los grandes equipos europeos.

Cuando eso pasa, que a todos les pasan, pueden dar un paso atrás y entrenar equipos con menos vuelos, pero él lo tiene más complicado en ese sentido, pues supondría tener que desdecirse de sus palabras. En su momento, cuando le ocurrió a Pellegrino, él aseguró que nunca entrenaría al , dando a entender que su nivel no acepta bajar de lo más alto.

AHora, sin embardo, se plantea la opción de dar un paso atrás y marcharse a . Es verdad que el equipo es el más rico del país, pero difícilmente se puede considerar al Guangzhou Evergrande un club a la altura de lo que en otros tiempos Mourino consideraba como básico. Estos días, según el 'Telegraph', se ha reunido con Hui Ka Yan, el hombre más rico del país, dueño del equipo que podría haberle ofrecido, incluso, que pudiese compatibilizar ese cargo con el de seleccionador chino.

El Evergrande actualmente está entrenado por otro viejo conocido de la afición del Real Madrid, Fabio Cannavaro, mientras que la selección está dirigida por Marcelo Lippi. El mítico técnico italiano también fue entrenador del club y lo llevó a sus cotas más altas con la consecución de la Champions asiática en el año 2013.

Yan ha sido el más claro exponente del fútbol chino, un millonario inversor que trata por todo los medios de hacer crecer el fútbol en su país y de lograr el objetivo final, que no es otro que volver al Mundial, algo que no consiguen desde el año 2012. En este tiempo, la regulación -estricta en todo caso- ha ido cambiando con el fin de que la liga no se llene de extranjeros pero, de todos modos, sigan llegando talentos de fuera para desarrollar el fútbol nacional