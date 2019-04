Mourinho: "Messi está fenomenal y con Cristiano fuera, sabe que el Balón de Oro le espera"

José Mourinho sigue prodigándose en los medios de comunicación. Y cuando habla de fútbol puro y duro, merece la pena escuchar sus reflexiones. La última, se ha producido enn Russia Today, donde el luso, que todavía no tiene equipo para la próxima campaña, ha hablado sobre la figura de Lionel Messi: "Su juego es fácil de entender, pero no es fácil crear una jaula para controlarlo, porque viene de la derecha y luego se queda en el medio. Cuando Messi tiene el balón y hace el uno contra uno estás muerto. Es por eso que nunca me gustó el marcaje individual contra él. Tienes que crear una jaula " , para después añadir que "Messi está teniendo una temporada fenomenal y ahora, con la y Cristiano Ronaldo fuera de esta pelea, también sabe que el Balón de Oro lo está esperando", sentenció Mou.

En su particular análisis de los cruces de Champions y sus respectivos equipos, también analizó a uno de los equipos de moda: el de Ten Hag. El entrenador portugués ya enfrentó al equipo de Ámsterdam la pasada campaña y aunque la mejora de los neerlandeses es considerable, ha dado las posibles claves para derrocarles. Elogió a De Ligt y su fortaleza a pesar de solo tener 19 años:dijo.

Y por último, el luso también pasó por RT Sport, para comentar la jornada de cuartos de la Champions. Mourinho fue crítico con el rendimiento de la Juventus: " Fue un equipo que permitió al Ajax jugar con todo su potencial. Les dejaron jugar con la calidad que tienen, con fantásticos futbolistas jóvenes con más experiencia que no tenían cuando jugaron la ".