Mourinho: "Íbamos al Camp Nou sintiendo que éramos los mejores"

El técnico del Tottenham recordó el octavo aniversario de la Liga de los récords conquistada con su Real Madrid.

El en la temporada 2011/12 hizo historia. El cuadro al que por aquel entonces entrenaba José Mourinho logró derrocar al todopoderoso FC de Pep Guardiola y lo hizo en la llamada 'Liga de los Récords'.

121 goles marcados, batiendo la friolera de 100 que estableció 'La Quinta del Buitre', que anotó 107 en la 1988/89, las 46 dianas de Cristiano Ronaldo... Estas son solo algunas de las marcas que estableció el cuadro blanco.

El artículo sigue a continuación

El ahora entrenador del ha concedido una entrevista al diario Marca, en la que repasó todo lo que tuvo que ver con la conquista del título liguero, batiendo al Barça. "Acabamos con el dominio del Barça de la mejor manera posible", aseguró con orgullo el portugués, que remarcó: "Aquella temporada el Madrid era el mejor equipo de y también el mejor de Europa. Por eso fue tan duro para nosotros asumir la eliminación frente al Bayern en la Champions. La verdad es que aquel equipo se mereció ganar la Liga y la Champions".

En la misma línea, Mou contó que la clave de aquel Madrid estaba en "la fuerza del grupo". "Nosotros sentíamos que éramos los mejores, el mejor equipo, y con esa mentalidad íbamos a jugar a , a , al Calderón, a San Mamés o al Camp Nou. Esa motivación enorme hacía que aquellos partidos en esos campos no supusieran un factor de presión", explicó.

"Me resulta muy difícil decir si ese fue el punto más alto o no de mi carrera. Pero desde luego seguro que fue un momento muy importante porque se produjo en un periodo especial de dominio del Barcelona", destacó el experimentado DT luso, y por último agregó: "Acabar con ese dominio barcelonista y hacerlo además logrando un récord de puntos y un récord de goles como aquel lo hizo todavía más interesante y más importante, ya que lo conseguimos de la mejor manera posible. No fue sólo que ganásemos la Liga, es que lo logramos de un modo que hizo historia".