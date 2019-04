Mourinho: "Hazard tiene personalidad para jugar ante un tribunal como el Bernabéu"

Genio y figura. José Mourinho sigue concediendo entrevistas ahora que no entrena a ningún equipo y la última que ha coincidido ha sido a DAZN . En ese escenario, el técnico luso habló sobre la actualidad del campeonato italiano, para después ser preguntado sobre el futuro de uno de los jugadores que está sieno vinculado al , el belga Eden Hazard. La respuesta de Mou no dejará indiferente a nadie, porque como en él es habitual, se mojó: "Las ambiciones de Eden Hazard pasan por estar en el toda la vida o salir a un club gigante. Pero tampoco te puedo decir porque hace tiempo que no hablo con él. ¿Tiene talento y personalidad para jugar en el Madrid? La tiene para llevar una camiseta tan pesada y para jugar delante de un tribunal como el Bernabeu” sentenció Mou.

También fue cuestionado en DAZN sobre sus virtudes y defectos. Sobre la primera cualidad dijo que tiene “calidad, conocimiento, experiencia y ambición sin límite". Los puntos negativos del portugués son, según él: “Horrible con la derrota y horrible con la persona que tiene menos motivación que yo”, dijo.

El técnico diferenció al Mourinho entrenador y la persona del día a día: “José persona es un hombre tranquilo, emocional y el Jose entrenador es pragmático y emocionalmente inteligente, pero dominador”. Más curiosa aún fue su respueta cuando le preguntaron qué deben pensar algunos jugadores sobre él: “Depende. Algunos te dirán que soy un bastardo", comentó Mou.