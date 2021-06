Mourinho, duro con Eden Hazard: "Es un jugador increíble con un entrenamiento pésimo"

El entrenador portugués criticó al delantero belga del Real Madrid, a quien tuvo en el Chelsea. "Entra al campo todas las mañanas y no trabaja mucho".

Durísimo. Así ha sido José Mourinho con Eden Hazard, asegurando el preparador portugués que el delantero belga del Real Madrid "es un jugador increíble con un entrenamiento pésimo".

En declaraciones realizadas durante su participación en el programa 'Belfast', de talkSPORT, el ex entrenador del equipo español, que cogerá las riendas de la Roma a partir de la próxima temporada, sentenció. "La verdad sobre Hazard es lo que ves de él. Es un jugador increíble con un entrenamiento pésimo. Imagínate lo que podría ser con una actitud súper profesional en los entrenamientos".

Y continuó: "Al final, Hazard es un niño increíble, es un hombre de familia increíble, parece que no pertenece a esta generación de jugadores, es muy callado y está totalmente enfocado en la familia, en los niños, en los padres, en una vida muy tranquila. Pero entra al campo todas las mañanas y... no trabaja mucho. Cuando salta al campo no ves el reflejo de una semana de trabajo, solo ves un reflejo de su talento, si fuera un profesional top...".

Cabe señalar que Eden Hazard fue dirigido por Mourinho en el Chelsea, marcando el ahora '7' madridista hasta 36 goles en 125 partidos con los Blues durante la estadía del luso en Londres. De momento, Hazard lleva 5 goles en 43 partidos con la camiseta del Real Madrid, con el que ya disputó dos temporadas empañadas por las lesiones.

"Cuando fue al Real Madrid pensé: 'Wow, este chico va al club más grande del mundo y va a sentir una presión enorme de estar siempre en la cima, este chico va a ganar el Balón de Oro, porque es increíble. Pero en términos de su estado físico, su velocidad, su condición, sería un jugador mucho mejor (si se entrenara adecuadamente). Lo que ves es solo el talento que llevó a Eden a donde está. Ha tenido más lesiones en el Real Madrid, que en todo el tiempo que estuvo conmigo en el Chelsea. Tuvo una pero no fue nada importante. Pero en Madrid entró en esta dinámica negativa con sus lesiones y eso probablemente le afectó".

Sin embargo, Mourinho cree que Hazard puede volver a ser él en Bélgica durante la Eurocopa: "Ahora está de vuelta con Bélgica, en un gran escenario. Tiene una buena relación con Roberto Martínez, pero ahora es suplente. Estará listo para salir al campo e ir ganando tiempo, así que creo que Bélgica terminará la Euro con Hazard como titular y probablemente en lo más alto de su juego".