Mourinho descarta la salida de Winks al Valencia: "No se va a ningún sitio"

El técnico portugués ha desmentido la posibilidad de que salga: "Si alguien está hablando con otros clubes, le diría que no pierda el tiempo".

Harry Winks no irá cedido al Valencia o al menos eso ha manidestado el entrenador del , José Mourinho. El técnico luso fue cuestionado en rueda de prensa sobre la posible salida del centrocampista y dejó claro que cuenta con él para lo que resta de temporada.

"¿Qué tengo que decir para terminar con esta charla? Ya dije que no va a ninguna parte. "Cuando digo que no va a ninguna parte, ¿qué más quieres que diga? Jugó los últimos partidos. No jugó el último porque era una oportunidad para que jugadores como Gedson tuvieran minutos", explicó.

De hecho, el luso aseguró que Winks estará en la convocatoria contra el y mandó un aviso a los equipos que quieren al jugador: "Mañana será seleccionado de nuevo. Si alguien está hablando con otros clubes, diría que no pierdan el tiempo".