Mourinho cobrará un finiquito bestial: 26 millones de euros por ser despedido del United

El portugués tuvo otras dos grandes indemnizaciones en su carrera. Las dos con Chelsea: 25,7 millones en 2007 y 11,4 millones en 2015.

“Dicen que estoy en peligro, pero yo no lo creo. ¿Tienes idea de cuánto dinero tendrían que pagarme si me despiden?” La declaración pertenece a José Mourinho, quien, en septiembre, le respondía así al diario italiano La Reppublica. Tres meses después, su destitución es un hecho. Y el Manchester United, finalmente, tendrá que pagarle alrededor de 26 millones de euros por despedirlo.

El Manchester United anuncia la destitución de Jose Mourinho

No será la primera vez que el entrenador portugués sume una millonaria indemnización en su carrera. Ya tuvo dos experiencias, las dos con Chelsea: en 2007, se llevó un finiquito de 25,7 millones de euros, mientras que, en 2015, el club de Londres le pagó 11,4 millones de euros.

Una curiosidad: tras el alejamiento de Alex Ferguson, luego de permanecer 27 años en Old Trafford, Manchester United llamó en julio de 2013 a David Moyes para ocupar el puesto de DT, haciéndole un contrato hasta mediados de 2019. Sin embargo, el escocés no aguantó ni una temporada. Tras él, aparecieron Ryan Giggs, Louis van Gaal y el propio Mourinho. Algo parece no estar funcionando en el United...