Morientes sobre Raúl Jiménez: "Podría jugar en cualquier equipo de LaLiga"

El antiguo delantero del Real Madrid destacó las cualidades del ariete mexicano del Wolverhampton.

Los elogios para Raúl Jímenez llegan de todas partes y desde los más grandes escaparates del futbol mundial. En esta ocasión fue turno de Fernando Morientes, quien alabó las cualidades del atacante mexicano del Wolverhampton.

El exdelantero del fue cuestionado sobre RJ9 y sus atributos. El ariete no dudó en hablar bien del centro delantero del , quien se espera tenga una oportunidad más grande para la campaña entrante.

"A lo mejor (Raúl) Jiménez tuvo en el pensamiento que no tuvo el mejor paso por y eso hace que en la Premier esté a gusto y se quede. A mi me gustaría que volviese a la Liga española y que lo vuelva a intentar, porque estoy convencido que ese paso por la Premier lo ha hecho mucho mejor jugador de lo que era y ahora mismo podría jugar en cualquier equipo de la Liga española", sentenció el exfutbolista para Mediotiempo.

De la misma manera, Morientes habló sobre el breve paso de Jiménez en el Atlético de Madrid y declaró que su problema principal fue la falta de oportunidades. Además, considera que el club no lo valoró como debía hacerlo.

"A mí me parece que es un jugador muy aprovechable para cualquier equipo de LaLiga; a mí me gustan ese tipo de jugadores, que compiten muy bien, que hacen goles, pero soy de los que piensan que los jugadores deben estar en los sitios donde se sientan queridos y me parece que él ahora mismo ha encontrado un sitio donde se encuentra francamente bien”, añadió.