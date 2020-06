Moratti: "Vidal podría ser un jugador importante en cualquier equipo"

El ex presidente del Inter de Milán opinó sobre la posible llegada del chileno, la principal obsesión de Antonio Conte. "Tiene un gran carácter".

El ex presidente del , Massimo Moratti, comentó este miércoles los planes del cuadro lombardo en el próximo mercado de fichajes. Y con ello, llenó de elogios a Arturo Vidal, principal obsesión de Antonio Conte para la próxima temporada. Y es que el chileno fue dirigido por el técnico Nerazzurri entre 2011 y 2014 en su etapa más exitosa en la .

"Arturo Vidal tiene un gran carácter y podría ser un jugador importante en cualquier equipo", dijo el exdirectivo, quien comandó la institución durante 18 años y bajo su mandato el club de Milán consiguió una Liga de Campeones, un , ambos en 2010, y varios títulos locales.

Respecto a los rumores que indican que el ex Bayern Munich es uno de los jugadores que el club azulgrana quiere incluir en la operación para rebajar el coste de Lautaro Martínez, Moratti sostuvo: "Hay un tal Messi que no está mal ... (bromea). No, la verdad es que no lo sé, no sé qué jugador podría ser útil en el Inter, así que no lo puedo decir", dijo en diálogo con ‘Què t’hi jugues’ de SER Catalunya.

Mientras que sobre la chance del exRacing, opinó que "yo lo que puedo decir es que la intención del Inter es retenerlo, obviamente porque es un jugador muy fuerte, con un gran potencial. Es un sueño para todos los aficionados poder tener a alguien como Lautaro, pero al final todo depende de la voluntad del jugador, de lo que decida él".

Y en la misma línea, apuntó a que el posible traspaso del delantero bahiense "depende de la oferta del Barça. Sinceramente creo que Lautaro se encuentra muy cómodo en el Inter, pero en todo caso estamos hablando del Barça y eso de poder jugar con Messi es una gran ambición para cualquiera".

Finalmente, se refirió a las opciones del conjunto de la península en la . Cabe recordar que antes del parate por la crisis sanitaria, la Juventus (63) se encontraba líder pero con apenas un punto de ventaja sobre el segundo, la , cuando quedan doce jornadas para el final del certamen. Mientras que el conjunto lombardo es tercero en la clasificación, con 54 positivos, aunque la escuadra donde milita Alexis Sánchez debe disputar un partido más.

"Este año queda por jugarse el tramo final de la temporada y no podemos decir nada de lo que pasará, será toda una sorpresa. Y de cara al año que viene, dependerá de si el Inter pierde un jugador como Lautaro. Si es así tendrá que fichar a un gran delantero para poder ganar la liga", cerró.