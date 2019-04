Morata y Diego Costa entrenan con normalidad y estarán en el Camp Nou

El ariete español llega entre algodones, al igual que el hispanobrasileño tras sendas lesiones ante Alavés y Girona.

Antoine Griezmann no estará solo en el Camp Nou. Diego Costa y Álvaro Morata han entrenado este viernes con normalidad y acompañarán al francés en la cita clave de este sábado en el Camp Nou. Y si no quedaba claro por lo visto en el entrenamiento previo al choque de la ciudad condal, ya se encargó de confirmarlo Diego Pablo Simeone en rueda de prensa: "Los dos están bien y a partir de eso decidiremos en consecuencia a lo que queremos, si juegan los tres juntos o no".

Más clara parecía la participación en el duelo por del delantero hispanobrasileño. Lesionado el fin de semana pasado ante el , la resonancia magnética descartó rotura en la musculatura de la parte posterior del muslo. Una gran noticia para un Cholo que llegó a verse sin dos de sus delanteros después del duelo entre semana contra el .

Más dudas despertó, en cambio, el caso de Morata. El internacional español cayó lesionado en la victoria frente al plantel gerundense en forma de esguince de tobillo. Un percance que parecía alejarle del choque ante el , aunque finalmente estará en Barcelona.