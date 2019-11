Morata: "Robert Moreno es un gran entrenador y estamos a muerte con él"

El delantero de la Selección Española quiso respaldar al técnico públicamente en la previa del duelo ante Rumanía.

Álvaro Morata ha querido respaldar públicamente a Robert Moreno después de que se haya cuestionado su puesto entrenador de la Selección Española. Sus declaraciones llegan después de que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no garantizase que siga en el puesto de cara a la 2020.

"Yo pienso que es un gran entrenador. Es nuestro seleccionador y estamos a muerte con él. Lo que se dice o lo que pueda pasar no está en nuestra mano. Al final no tenemos que dar nuestra opinión", comentó en la rueda de prensa previa al - Rumanía que se disputa este lunes en el Wanda Metropolitano.

Su posición y jugar don dos nueves: "Donde me ponga el entrenador yo encantado. Con Alcácer me gusta mucho jugar. Hay que aprovechar sus movimientos. Creo que es uno de los mejores delanteros del mundo".

Racha goleadora: "Es un momento muy bonito, pero nadie se acordará de que he estado siete partidos marcando, la gente se acuerda de si he ganado títulos o si he estado en la Eurocopa. En el pasado tenía más preocupaciones y ahora tengo más paciencia. Puedo estar más metido y saber que puedo tener ocasiones en cualquier momento. Tengo más confianza y estoy más atento".

El sueño de jugar la : "Sería increíble poder estar. Jugué una Eurocopa ya y ojalá pueda estar en la siguiente. Tengo mucha confianza. Se va a tener que dar un gran nivel. Estoy con ganas de seguir haciéndolo bien. Al final del año si hacemos un buen papel en el club la Eurocopa estará más cerca".

Será especial jugar en el Metropolitano: "Es muy bonito venir aquí con la selección. Siempre que se juega con España es bonito y si es en un lugar que te sientes como en casa pues mejor".