Morata protestó por una colleja del árbitro Alberola Rojas y fue amonestado

El delantero vio la amarilla en el minuto 89 tras un encontronazo con el colegiado y tanto Koke como Simeone pidieron consecuencias para el árbitro.

Álvaro Morata acabó siendo protagonista del - por una polémica acción con el árbitro Alberola Rojas que le costó la amarilla al delantero. El ariete se quejó de que el propio colegiado le golpeó en la espalda y eso provocó que fuera amonestado en el minuto 89 del encuentro.

En el acta, el colegiado asegura que Morata fue amonestado por "formular observaciones a una de mis decisiones" pero tanto el técnico, Diego Simeone, como su compañero Koke Resurreción se mostraron molesto con la acción y la actitud de Alberola Rojas con Morata.

"Álvaro está molesto. Me recuerda cuando me metieron 4 partidos por hacerle eso al cuarto árbitro", aseguró el preparador argentino en la misma línea que Koke, que puntualizó que "nunca he visto a un árbitro pegar una collejita así a un jugador. Igual que los jugadores nos equivocamos con los árbitros, creo que hoy el árbitro se equivocó con Álvaro. Es una acción que tendrán que mirar".

El ex árbitro Iturralde González aseguró en la Cadena Ser que Alberola Rojas podría ser sancionado sin dirigir ningún partido en las próximas jornadas: “Yo creo que la acción va a suponer un tiempo en la ‘nevera’ para Alberola Rojas. En la primera parte le agarras del brazo y en la segunda le pegas un poco en la espalda y luego le das una ‘colleja’. Tú eres la autoridad y tienes que estar en tu sitio”.