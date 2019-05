Morata: "Hay que respetar la decisión de Griezmann"

El internacional español afirmó que quiere quedarse en el Atlético de Madrid "todos los años que quedan de mi carrera".

Álvaro Morata lamenta la salida de Antoine Griezmann del , donde lo ha tenido como compañero en la segunda mitad de esta temporada, pero afirmó que la plantilla colchonera respeta la postura del internacional francés, quien anunció hace unos días su decisión de abandonar las filas de los dirigidos por Diego Simeone.

"La plantilla está bien. Es una decisión que hay que respetar y, sobre todo, agradecer todo lo que ha hecho Griezmann por este club, que ha sido mucho. Nosotros respetamos su decisión, ojalá se hubiera podido quedar, pero ha tomado esa decisión.

"Nosotros estamos acabando ya la temporada, pero con muchísima ilusión para el año que viene. Siempre son difíciles los cambios pero se está trabajando para hacer un equipo competitivo, para pelear por todo el año que viene".

Morata habló con la prensa tras la presentación en Madrid la fundación More Than Players. Morata es uno de los padrinos de una fundación cuya misión es fomentar el emprendimiento en el mundo del deporte de un modo íntimamente ligado a la tecnología.

El delantero de 26 años señaló que no está al tanto de las negociaciones entre el , el club al que pertenece, y el Atlético, donde está cedido, respecto a un traspaso definitivo, pero manitestó su deseo de quedarse en el Wanda Metropolitano.

"La verdad es que yo no tengo otra cosa en la cabeza. Me gustaría quedarme en el Atlético de Madrid todos los años que me quedan en mi carrera, sé todo lo importante que me va a tocar, todo lo posible en el futuro, que a partir de ahora yo y muchos compañeros vamos a tener mucha más responsabilidad", afirmó.

"No me planteo la posibilidad de ir a otro club, estoy encantado y sobre todo quiero y creo que tengo mucho que hacer aquí", añadió.

El internacional español también fue cuestionado sobre la posibilidad de que Eden Hazard, su compañero en el Chelsea hasta hace seis meses, pudiera recalar en el .

"Es uno de los mejores jugadores del mundo y puede encajar bien en cualquier equipo, al equipo que quiera, es un jugador top y una persona top", indicó Morata.