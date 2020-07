Mono Burgos: "El Atlético va a llegar a la final de la Champions, el fútbol sabe que merecemos otra oportunidad"

El aún mano derecha de Simeone analizó la actualidad rojiblanca y se mostró convencido de que llegarán a la final de Lisboa.

Una vez termine la temporada, Germán 'Mono' Burgos dejará de ser la mano derecha de Simeone en el . El segundo del Cholo anunció hace unas semanas que al finalizar este curso abandonaría el club rojiblanco para comenzar su carrera como primer entrenador. El aún segundo de Simeone pasó por los micrófonos de 'El Larguero' y analizó la actualidad, enfocada primeramente en su marcha.

Burgos comparó su salida con la de Iker Casillas del , lanzando un recado al Real Madrid. "Creo que he dejado mi semilla por donde he pasado. El Atlético despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace... Mira que por el Madrid pasaron jugadores y mira cómo despidieron a Casillas. Irte por la puerta grande es lo mejor que te puede pasar" , dijo.

Respecto a su marcha, comentó como fue la decisión y si había habido algún tipo de problema con Simeone, algo que negó categóricamente. "Creo que la tomé en febrero. Entendí después de mucho tiempo que era el momento para iniciar mi camino solo. No ha habido desgaste entre el Cholo y yo, para nada. Los amigos se miran y ya saben, no hace falta ni hablar. Podría haberme quedado a dormir, pero no tengo miedo y sé que lo vamos a hacer bien. Confío mucho en mí y en mi equipo. Mi idea es ir tranquilo. Los primeros pasos como primer entrenador los quiero dar en porque ya tengo el crédito. Pero No sé qué pasará, hay gente buscando".

Burgos se mostró totalmente convencido de que el Atlético de Madrid jugará la final de la Champions en Lisboa. "El Atlético va a llegar a la final de la Champions, el fútbol sabe que merecemos otra oportunidad. La vamos a intentar ganar. Te plantas en dos partidos y en estas que son raras..." .

Por último, tiene claro que echará de menos a la gente con la que ha compartido tanto tiempo últimamente y habló de los jugadores que se llevaría del Atlético de Madrid. "Echaré de menos la fuerza de la gente. Siempre se dice que la gente es un jugador más y realmente es un jugador más aquí. Si sólo cito a uno que me llevaría del Atlético de Madrid quedo mal, los tengo que nombrar a todos. Mira que el ruso quiere llevarse a Oblak..."