Mónica Vergara deja de ser entrenadora de la Selección mexicana femenil

Tras el fracaso en el Premundial de la Concacaf, la FMF tomó la decisión de destituir a Mónica Vergara al frente del Tricolor.

Mónica Vergara no es más entrenadora de la Selección mexicana femenil. Mediante un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol confirmó la salida de la directora técnica, luego de que no lograra avanzar de la fase de grupos del Premundial pasado, situación por la que no se consiguió el boleto para la Copa del Mundo ni para los Juegos Olímpicos.

La FMF informó, de igual manera, que mientras se define a la sustituta de la estratega, el mando del Tri femenino lo tomarán de manera interina Miguel Ángel Gamero y Cristian Flores para los partidos amistosos que tienen programados próximamente.

En esta reestructura al interior del conjunto nacional también se prescindió de Karla Maya, quien estaba encargada de la categoría sub 15. Estas bajas se suman a la de Maribel Domínguez, la cual fue destituida de la sub 20 a unas semanas del Mundial de la especialidad, por "conducta inapropiada".

Fue en enero del 2021 cuando Mónica Vergara asumió el mando de la Selección mexicana femenil tras el éxito que tuvo con la sub 17, a la cual llevó a la final de la Copa del Mundo en 2018.