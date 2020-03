Monchi y el objetivo del Sevilla: "Quedar quintos no debe suponer un fracaso"

El director deportivo sevillista analizó la actualidad del club durante el parón del fútbol por la epidemia de coronavirus.

El director deportivo del , Monchi, ha analizado la actualidad del club durante el parón que vive el fútbol por la epidemia de coronavirus y ha analizado la marcha de la temporada y los objetivos del equipo, que ahora mismo marcha tercero en .

"La exigencia es una de las palancas con las que el Sevilla ha crecido. La combinaría con otras cualidades, como la unión, la madurez... La exigencia bien entendida, con grandes dosis de raciocinio, bienvenida sea. La palabra exigencia ha estado siempre encima de la mesa de este club, pero mezclada con humildad. No podemos transformarla en frustración. Me despierto todos los días para jugar la Champions porque sé que nos hará crecer. Pero quedar quinto no debe suponer un fracaso. No es lo que esperamos, pero no puede suponer un fracaso".

para la próxima temporada: "El escenario yo dibujo menos cambios que el pasado verano. Pero no quiero porque puede parecer superfluo porque hay que saber cómo termina el año y qué consecuencias económicas puede conllevar también para el fútbol todo lo que está ocurriendo con la alerta sanitaria".

¿Seguirán vendiendo jugadores?: "Tiene que ser matizado de una manera muy sencilla. Tener plantillas con un coste superior a lo que nos permite los ingresos ordinarios. Y para ello se necesitan plusvalías. Como modelo de negocio no me genera ningún trauma el tener que vender. Hemos demostrado que es exitoso. Si somos capaces de obtener ingresos por otro lado, con un nuevo modelo, que nos deje la posibilidad de vender o no hacerlo".

El coronavirus: "Ahora prima la salud de todos. Los profesionales, los que trabajamos en el fútbol y los aficionados. La salud va por encima de intereses privados o particulares. Dejemos trabajar a los profesionales. El fútbol es una isla dentro de todos los problemas que está generando este virus. Problemas de salud, gente que está muriendo, problemas económicos... Estamos como la mayoría de los habitantes del país. En casa confinado, con mi mujer y mi hija. Trabajando todo lo que se puede y más. Hay más tiempo para estar delante del ordenador. Intentando informarme de cómo va la situación. En pleno contacto con presidente, vicepresidente, director general, míster, gente de cantera... Hay mucha gente que dice que le parece una serie. Nos ha tocado a esta generación vivir esta situación. Lo que tenemos que hacer es respetar las normas y consejos que emanen de las personas autorizadas para ello. Aportar nuestro granito de arena. Este aislamiento no me permite ver a mi madre, mis hermanos, a mi hijo Alejandro... No es fácil, pero es lo que todo el mundo está haciendo. Es una situación crítica. Dándole al trabajo la normalidad que se le puede dar. Queriendo que no pare nada. Cuando todo vuelva a la normalidad no haber perdido el tiempo en este parón. La tecnología nos permite, sobre todo en mi departamento, el trabajar con normalidad y así lo estamos haciendo".

El parón en el fútbol y la reanudación: "Era el final más lógico. El fútbol, repito, es una isla, aunque sea nuestro negocio y sentimiento. Debemos dejar trabajar a FIFA, UEFA, Liga, RFEF... Ellos manejan toda la información. Sé de buena tinta que están trabajando continuamente con distintos escenarios. Vamos a considerar que el fútbol es una parte de este puzle importante a cuadrar. Pero por encima de todo siempre la salud. Hay muchas preguntas sin respuesta. Confío plenamente en todos los organismos. Sé que tienen gabinetes de crisis trabajando con todos los supuestos y escenarios posibles".

El fútbol podría acabar después del 30 de junio: "Si no se acabase el 30 de junio, se buscarían soluciones para encontrar normativas que regulen esa misma situación. En un nuevo escenario habría nuevas normas".

Teletrabajo de los jugadores: "Lopetegui está teniendo contacto con los jugadores a nivel táctico y los preparadores físicos en cuanto a los ejercicios a realizar. Esto es como un parón de verano. Hay tutoriales y maneras de contrastar el trabajo. El desconocimiento del momento de la vuelta es matiz importante que nos condiciona a todos. Estamos en manos de buenos profesionales. Y de los propios jugadores. Lo vamos a llevar de la mejor manera posible".

Lopetegui: "En el fútbol los tiempos son difíciles de manejar. El presente se come todo y tapa cualquier tipo de mensaje a medio o largo plazo. Este proyecto era cimentar un futuro importante. Poner las bases de un Sevilla que siguiera o creciera más cercano al éxito deportivo. Había una cimentación que era la temporada actual. Era un proyecto complicado de armar, con muchos jugadores y un nuevo entrenador. Afortunadamente la cimentación ha cuajado y se puede estar ilusionado con el futuro. El trabajo del entrenador ha sido clave. Confianza del club hacia la Dirección deportiva. Se han dado los pasos que se tenían en mente".

Balance de los fichajes y valor de la plantilla: "Hay que esperar a terminar la temporada para valorar todo. Soy de análisis mucho más globales. Es imposible que todas rindan bien. Si tengo que hacer un balance ahora tengo que considerarlo como positivo. Hay partidos que han jugado 9-10 jugadores nuevos. Pero no es justo de hacer un balance ahora. No soy de los que pienso por ser director deportivo siempre tengo la razón. Escucho muchas opiniones. Tomar decisiones compartidas, maduradas, habladas. El balance del trabo realizado lo marcan los resultados al final de temporada. Las buenas plantillas son las que consiguen resultados. Ha habido apuestas importantes, no sólo la de Lopetegui, con la que estaba convencido al 100%, que han salido bien. Algunas también restan. Yo me quedo con la ilusión que tengo de seguir ayudando al crecimiento del club".

Sus sueños en el Sevilla: "Me gustaría que lo mejor estuviese por llegar y vivir situaciones que no hayamos vivido. Volver a vivir situaciones de felicidad tremendas, que a todos se nos viene a la mente y, si puede ser, todavía vivir algo mejor".