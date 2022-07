Monchi: "La oferta del Barcelona es la mejor que recibimos por Koundé"

El director deportivo del Sevilla analizó en los medios oficiales del club la salida de Koundé y los movimientos que darán en el mercado..

El Sevilla acaba de cerrar la venta más importante de su historia con la salida de Jules Koundé al Barcelona. Ahora, el club de Nervión se prepara para acudir al mercado de fichajes y su director deportivo, Ramón Rodríguez "Monchi", ha comparecido en los medios oficiales del club para explicar parte de sus planes y dar su versión de la salida del francés.

La pretemporada: "Están siendo productivas y positivas. Los resultados son buenos pero más allá de eso las sensaciones del equipo son buenas. Estamos recuperando cosas del pasado y creo que vienen bien que vuelvan a la palestra: intensidad, presión alta y robo tras pérdida. Lo que hemos visto hasta ahora es ilusionante. Nos queda la segunda parte de la pretemporada y ya tenemos el debut con Osasuna a la vuelta de la esquina. Hay que estar satisfecho porque las lesiones nos están respetando salvo las molestias de Marcao y Rafa Mir".

La venta de Koundé: "Es una historia que me gustaría contar con tranquilidad. Nuestro modelo de negocio es el que nos ha hecho crecer. Es un modelo en el que nosotros generamos plusvalías con las ventas para tener una plantilla por encima de nuestras posibilidades. Eso nos permite ser atractivos para jugadores que ganan mucho dinero. En los últimos años sólo habíamos vendido a Bryan y habíamos rechazado ofertas por Diego Carlos y Koundé. Teníamos una situación económica más complicada y no caótica y crítica y eso nos ha hecho vender a Diego Carlos y a Koundé. Son dos ventas magníficas en las circunstancias en las que hemos tenido que negociar. Al inicio del mercado había más pretendientes que los que ha habido al final y en la recta final se han quedado el Chelsea, con el que hemos negociado en el último mes. El jueves pasado (21 de julio) llegamos a un acuerdo verbal con el Chelsea y el jugador también con ellos. Cuando estaba todo cerrado hubo algunas dudas en el Chelsea, el fin de semana se paró todo. Teníamos una oferta muy buena. Ahí apareció el Barcelona y la primera vez que contacta Mateu con nosotros es el lunes. Nos transmiten una oferta inferior a lo que queríamos y han hecho un esfuerzo para poner una oferta muy buena y llegando a una cantidad muy buena, la venta más importante de la venta. Necesitábamos vender, generar plusvalías y teníamos una espada de Damocles importante porque al jugador le quedan dos años de contrato y era una situación complicada. Si este año no sale, el año que viene estamos muertos. Sería la tercera vez que le decíamos que no al jugador y es profesional pero también hay que mirar a la persona Hemos conseguido una venta muy importante y sin pagar a ningún intermediario. Ha sido una oferta muy buena teniendo en cuenta el mercado, que nos había dicho en las ofertas de City, Chelsea y Barcelona que el precio de Koundé era ese. Hemos vendido con la mejor oferta posible y al club que más ha apostado por él. Estoy satisfecho con lo que ha ocurrido. En un mercado muy parado hemos cerrado una de las 5 ventas más importantes de este mercado. Hemos hecho lo mejor para los intereses del Sevilla porque necesitábamos vender a Diego Carlos y Koundé en las mejores cantidades posibles".

Por qué al Barça y no al Chelsea: "El jugador estuvo vendido al Chelsea pero por situaciones que a veces se dan en el fútbol había un movimiento en el Chelsea que les hizo dudar sobre si el perfil que necesitaban era Koundé. El Chelsea después quiso volver pero la oferta del Barcelona era mejor. Queda bonito decir que somos rivales directos del Barcelona pero no lo somos porque ellos parten con la idea de ganar LaLiga, la Champions y la Copa. Ellos han comprado a Lewandowski y otros jugadores. Somos un club rebelde y ambicioso que quiere pelear con el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid pero no partimos con los mismos objetivos. Somos un club deportivo pero también una empresa pero había que mirar por la viabilidad del club. El Sevilla crece, hemos conseguido tres veces la cuarta plaza de forma consecutiva que no lo habíamos hecho nunca en la historia. Esta planificación es muy complicada pero la ilusión es mi motor. El mercado en cuanto a salidas no puede ir mejor y ahora queda lo difícil: invertir lo ingresado para mantener el nivel de la plantilla. Nuestra plantilla cuesta 198 millones de euros y entre ellos hay errores y asumo mi responsabilidad y la situación económica era fruto de nuestros errores. Nuestro modelo es arriesgado y llevamos 17 años haciendo eso y la gente tiene que valorar lo que hemos hecho y hemos conseguido. Si cambiamos el modelo, no vamos a poder mantener una plantilla con un coste tan alto".

Los fichajes que buscan: "Ahora tenemos el reto importante que es reforzar dos posiciones que se han quedado cojas: lateral izquierdo y central. Vamos a intentar traerlos lo antes posible y espero que la semana que viene estén las posiciones cubiertas y hay opciones encauzadas. Tenemos un buen camino hecho con jugadores. Una vez que cerremos esos puestos, veremos lo que nos da el mercado y el límite salarial. Confío en mi trabajo y en la plantilla que hay y en los jugadores que vengan y peleando por nuestro objetivo de clasificarnos para la Champions".

Marcao y su lesión: "Tiene molestias en el isquio, si todo va normal la semana que viene se incorporará con el grupo y podría disputar algunos minutos en el trofeo Antonio Puerta".

Los canteranos:"Es una grata sorpresa el rendimiento que está teniendo, a ver si son capaces de derribar la puerta porque no hay nada más bonito que que triunfe un canterano en el primer equipo hoy en día".

¿Tardarán mucho los fichajes?: "Yo espero que no. Esperamos que la semana que vienen estén por aquí pero no nos vamos a precipitar. Tenemos para sacar un once competitivo contra Osasuna y no va a pasar nada porque lleguen pasado mañana en vez de mañana porque la temporada es muy larga".

Mensaje a la afición: "Entiendo que ha sido un verano difícil primero con la subida de los abonos y la venta de Koundé. La crítica va en nuestro salario y sólo pido confianza porque hay un histórico de trabajo en este club y casi siempre conseguimos los objetivos. Entiendo que la gente esté revuelta pero pido confianza porque sabemos lo que queremos hacer y hemos salido airosos de estas dos ventas".