Monchi: "Hemos rechazado una oferta de un club por Koundé, si vuelve los escucharemos"

El director deportivo del Sevilla admitió que un club ha intentado fichar al central francés pero asegura que el jugador se centra en la Supercopa.

El ha puesto sus ojos en Jules Koundé. El joven central del brilló con luz propia la pasada temporada en el campeón de la UEFA y el equipo de Guardiola ya ha presentado una oferta al club de Nervión que ha sido rechazada.

"Dudo mucho que Koundé haya llegado a un acuerdo con el City, tiene contrato con el Sevilla. Es verdad que en los últimos días hemos recibido el interés de un club por Jules, nos han transmitido una oferta que hemos valorado y hemos rechazado", explicó en la rueda de prensa de presentación de Marcos Acuña.

¿Esperan otra oferta?: "Si volvieran, los volveremos a escuhar y a responder cuando veamos oportuno. Es algo que no se puede hacer en un cronograma. Conociendo a Koundé está pensando más en Lewandowski, Muller, Gnabry y Sané que en otras cosas".

¿Hay necedidas de vender?: "El Sevilla tiene un modelo de negocio desde hace 20 años que nos ha traido 20 finales, 10 títulos y mi recomendación es que no lo cambiemos. Nos ha ido muy, muy, muy bien pero hemos dicho que no a una oferta que multiplicaba por 2,5 el precio que pagamos el año pasado por un jugador que se suponía que era caro"

Salidas de los descartes: "Las salidas están bastantes paradas, no hay movimientos y muchos clubes están sometidos a la dictadura del límite salarial. A día de hoy no hay negociación abierta con el por Amadou".

La salida de Franco Vázquez: "No hay negociación con la por el Mudo. No tiene credibilidad, lo que sé lo he leído por la venta. El Mudo está entrenando con el equipo, va a viajar a la Supercopa y es un jugador importante en nuestro esquema. Tenemos un año para pensar en lo que queremos hacer, no hay urgencia"

Sin ofertas por Carlos Fernández: "Carlos en el comienzo de mercado hubo movimiento, hubo alguna oferta formal que rechazamos y hace 10 ó 15 días que no hay movimientos. Está a las órdenes del entrenador".

La final de la : "Nos enfrentamos al mejor equipo de Europa, que está en un estado perfecto en cuanto a rendimiento, confianza, agresividad y ambición. Han conformado una plantilla que ha ido de menos a más y que ha encontrado la velocidad de crucero. El favorito es el Bayern de Múnich pero nosotros vamos a viajar a Budapest, nos vamos a presentar al partido y a hacer todo lo posible para que la copa venga a Sevilla"