Monchi: "Diego Carlos está feliz de seguir en el Sevilla"

Diego Carlos no se moverá del Sevilla en el mercado de enero de 2022. El director deportivo del club de Nervión, Ramón Rodríguez "Monchi", ha explicado por qué el club ha rechazado las ofertas recibidas por el Newcastle para fichar al central brasileño.

El dirigente sevillista ha puntualizado que el Consejo de Administración consideró las cantidades ofrecidas como "insuficientes" y también que el mercado invernal era complicado para poder fichar a un sustituto.

“Bueno, la oferta de Newcastle fue una oferta buena y respetable. Debo decir eso, pero la oferta, nuestra junta directiva y el consejo de administración sintió que no era suficiente. Es cierto que también quizás no era el momento adecuado. Es un mercado difícil para quizás encontrar un reemplazo para Diego Carlos. Es un mercado corto y si esa oferta llegara en verano, entonces podría ser diferente. La oferta era buena y respetable, pero no en el mejor momento posible", analizó durante un acto organizado por LaLiga con medios británicos.

Además, Monchi ha dejado claro que la posibilidad de marcharse no ha afectado en absoluto a Diego Carlos, un jugador clave en el proyecto sevillista desde que llegó Julen Lopetegui al banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán: "Hoy hablé con Diego Carlos y está feliz. Le gusta el club, así que está feliz de continuar".

Asimismo, Monchi ha puntualizado que tiene el máximo respeto por el Newcastle y sus nuevos gestores: "No tengo ninguna diferencia con negociar con el Chelsea. Siempre digo que las personas que tienen mucho dinero son inteligentes porque tienen ese dinero. Les hablo con respeto".