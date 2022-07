Monchi confirma el interés en Marcao y no tiene ofertas de Chelsea o Barcelona por Koundé

El director deportivo del Sevilla ha repasado los movimientos del club en el mercado de fichajes y ha vuelto a mandar un mensaje de ilusión.

El Sevilla aún no ha cerrado ningún fichaje para la temporada 2022-2023 y Julen Lopetegui ha iniciado la pretemporada sin caras nuevas. Sin embargo, el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez "Monchi", ha mandado un mensaje de optimismo a su afición y ha repasado los movimientos en el mercado que está dando el club.

Cambios en la plantilla: "No va a haber multitud de cambios. La plantilla es bastante homogénea, mejorable pero que necesitará retoques donde se produzcan salidas, como por ejemplo la del central. Y luego no será un verano de 12-15 movimientos, tenemos que ser consecuentes con lo que hemos hecho en el pasado, esperando también que jugadores que no estuvieron bien den el 100%".

La venta de Diego Carlos: "Centrales de 30 años creo que se han venido pocos al precio de Diego Carlos. Tiene que haber ese comprador y ha venido el 14 de la liga inglesa que ha hecho un esfuerzo increíble por comprar a un jugador importante para nosotros al que adquirimos por un 70% menos de lo que lo hemos vendido. Estamos hablando posiblemente de la tercera a cuarta venta más importante de la historia. Es una pérdida de un jugador fundamental y clave, pero creo que hicimos la mejor venta posible en las circunstancias en la que estamos".

Sin ofertas por Koundé: "Tendría que jugar a ser adivino para saber qué va a pasar. Koundé ha hecho una gran temporada y eso ha hecho que no solo no se pierda el interés, sino que haya más clubes. Ha habido poco movimiento, pero su nombre está señalado con fluorescente en la agenda de los clubes. Se está recuperando de la lesión y se incorporará en Corea, pero no puedo decir lo que pasará mañana. No ha habido esa llamada del Chelsea, sé que tiene que buscar dos o tres centrales, pero como el Chelsea están varios equipos… con el Barcelona ha habido cero contactos como le digo a todos los compañeros que llaman de Barcelona también".

Interés en Marcao: "Es un central que está dentro de los nombres que barajamos. Ha pasado distintos filtros que tenemos para decidir. Es un central que puede parecer agresivo, pero que también tiene salida de balón y personalidad. Pero no es el único perfil, siempre trabajamos con alternativas".

La salida de De Jong: "Cuando hablamos de De Jong todo lo que me viene es positivo. Creo que dio buen nivel y en esa fase final de Colonia nos dio muchísimo, pero hay ciclos que se cumplen y él tenía también ilusión por volver al PSV. Creo que todas las partes estamos contentas".

Los rumores sobre Luis Alberto y el perfil de los fichajes: "Tenemos muy claro el perfil de jugador que queremos incorporar esta temporada. Necesitamos rejuvenecer la plantilla y hay jugadores que no entran en la categoría que manejamos como lo que ha sonado en redes sociales. Con Luis Alberto no estamos haciendo ningún tipo de gestión, hoy en día se dice mucho en las redes. Me llevo bien con muchos directores deportivos, al de la Lazio lo respeto mucho".

Precio de los abonos: "Imagino que será una campaña muy comentada en redes y en distintos entornos. Entiendo que la gente pueda estar molesta, pero creo que debemos hacer todos una reflexión. El abono del Sevilla es barato si hacemos comparativa con otros equipos y diferentes temporadas. La economía es complicada, pero no podemos obviar que algo tenemos que hacer para mejorar ingresos y seguir creciendo paralelamente en todos los estamentos del club".

Cambios en los servicios médicos: "Son dos casos distintos. La salida de Zurera estaba previsto porque terminaba contrato, nos ha aportado mucho sobre todo en traumatología. Y la salida de Juanjo ha sido una situación en la que él quería cambiar un poco su camino y de él solo puedo hablar bien, ya que sabe que cuando los caminos se vuelvan a cruzar tendrá las puertas del club abiertas. Hay que tomar decisiones y dar las gracias como se ha hecho, y que los nuevos doctores tengan acierto, suerte y fortuna. Ha habido circunstancias que han hecho que el año pasado sea complejo, no todo es blanco o negro, pero ha habido una tormenta perfecta en negativo que nos ha ido masacrando. Hay cosas que mejorar y que aprender pero que no tienen nada que ver con estas salidas, quien debe mejorar soy yo que soy el máximo responsable. Hace años fuimos de los equipos con menos lesiones con los mismos médicos, pero asumo yo la responsabilidad. Vamos a recapacitar e intentar volver a la dinámica de las temporadas 19/20 o 20/21".

Ilusión por la nueva temporada: "Ya lo dije el otro día en fieles de Nervión. Estoy muy ilusionado y espero transmitir esa ilusión hoy y en lo que queda de mercado. Estoy contento, satisfecho y con ganas de ver el trabajo que se está haciendo. Ya dije que había que tener paciencia… pérdidas, palancas, intentar cuadrar números… no ha habido mucho movimiento en los clubes. La ilusión debe surgir normalmente cuando los retos son importantes. Mi palanca o mi motivación para poder afrontar cualquier situación compleja es esa ilusión, buscar mi mejor versión para construir la mejor plantilla posible…".