Falcao negocia con Monaco la renovación de su contrato

Según L' Equipe, el Monegasco abrió negociaciones con el colombiano para impedir que se vaya al Galatasaray.

La dura derrota en casa ante el Olympique Lyonnais en la apertura de la dejó muy claro en el AS Monaco que no quiere revivir una temporada tan mala como la del año pasado y para evitar esto, el club del principado tendrá que aprovechar las últimas semanas del mercado para terminar de armar una plantilla más competitiva. Ya se hizo con los servicios de Wissam Ben Yedder, pero el club del Principado no se conforma y le apuesta a la permanencia de su máximo goleador, líder y capitán.

Y es que según un informe de L' Equipe, el Monegasco le apunta con todo a convencer a Radamel Falcao para que siga en el club. El cafetero tiene casi todo listo para emigrar al Galatasaray, de , pero no vería con malos ojos continuar su carrera en , pues la vida en Estambul no lo convence del todo. Sabiendo esto, Monaco habría iniciado negociaciones para plantearle una renovación de su contrato, que expira en junio de 2020. A sus 33 años, El Tigre espera firmar un contrato por tres temporadas más para asegurar su futuro, algo que sí le ofrece el cuadro turco.

De igual manera, el Monaco espera reforzar su medular con un verdadero centrocampista defensivo. De acuerdo con la información de L'Equipe, Tiémoué Bakayoko podría regresar a la Roca. El medio francés no forma parte de los planes de Frank Lampard en y podría volver en calidad de préstamo, una solución que podría ser adecuada para todas las partes.

Una plantilla más competitiva, un compañero de peso en el ataque, una mejor calidad de vida y una renovación de contrato, es lo que Monaco ofrecerá a Radamel Falcao para intentar convencerle de que se quede en el principado ¿logrará convencerlo?