Momentos históricos en la carrera de Sergio Agüero

Sería imposible cuantificar todo lo que hizo Sergio Agüero desde que comenzó a jugar al fútbol en 2003. Ha pasado por tres ligas distintas, cuatro equipos y una selección. Pero también por diversas competencias, en las que ha dejado huella. En Goal repasamos algunos escenarios donde el Kun supo demostrar de qué estaba hecho.

LOS CLÁSICOS ANTE RACING

Uno de los goles más recordados de su carrera lo marcó casi al inicio de ella. El mediodía del 11 de noviembre de 2005, Independiente le ganaba 3-0 a Racing con un hattrick de Nicolás Frutos. Pero el Kun quiso cerrar la fiesta con broche de oro: a los 37 del segundo tiempo fue acercándose al área sigilosamente, conduciendo la pelota casi en puntas de pie. Una vez en ella, hizo dar vueltas como un trompo a Diego Crosa y definió al palo más lejano de Campagnolo. El resultado final fue 4-0 y delirio de la Doble Visera.

De todos modos, unos meses después, precisamente el 25 de febrero de 2006, sus goles además de estéticos fueron relevantes para el marcador final. El Rojo ganó 2-0 en el Cilindro, y ambos fueron del Kun…en un lapso de cinco minutos. El primero un remate raso de afuera del área, el segundo una guapeada ante marcador y arquero, que terminó en doble gambeta y remate.

ARGENTINA 2-1 REP. CHECA

El 22 de julio de 2007, en el Estadio Nacional de Toronto, se jugó la final del Mundial Sub 20. Argentina perdía 1-0, pero rápidamente se repuso gracias al gol de Sergio Agüero. El Kun supo ubicarse lejos de sus marcadores para ser franca opción de pase y definir con tranquilidad lejos del arquero. De aquel torneo, además del título, se llevó todos los premios individuales: Bota de oro, gracias a sus seis goles (y tres asistencias) y Balón de oro, por ser el mejor jugador del torneo.

ATLÉTICO DE MADRID 4-2 BARCELONA

Uno de los primeros grandes encuentros de Sergio Agüero en Europa se dio el 1 de marzo de 2008, en la jornada 26 de la liga española. En el Vicente Calderón, el Atleti recibía al Barcelona que tenía en su once titular a, por ejemplo, Xavi, Iniesta, Ronaldiho, Henry y Eto´o. (Más tarde ingresaría Messi.)

La visita comenzó ganando con gol de Dinho, pero el Kun se encargó de darlo vuelta. Primero, con un remate de media distancia que rebotó en un rival y se coló al ángulo de Victor Valdés. Unos minutos más tarde, con una excelsa asistencia a Maxi Rodríguez, para que defina cruzado. Ya en el segundo tiempo le cometieron un penal que Diego Forlán cambió por gol, y por último, se anotó en el marcador nuevamente con un gran gol a pura gambeta y remate desde afuera del área. El gol de Eto´o sirvió para decorar el resultado.

MANCHESTER CITY 3-2 QPR

En Sunderland, Alex Ferguson y todo United escuchaban incrédulos lo que estaba ocurriendo en Etihad: el reloj marcaba 93:20 cuando la pelota cruzó la línea de meta, el Etihad explotó y Agüero se transformó en leyenda. Manchester City lograba la victoria en un partido que hasta el minuto 92 perdía. Según el propio jugador es el gol más importante de su carrera. Es que lo tiene todo, propio de un guión de cine hollywoodense. Este gol, además lo evidente, fue un parteaguas en la historia moderna del fútbol inglés. El cambio de época. A partir de ahí, el dominador cambió de rojo a celeste.

MANCHESTER CITY 3-2 BAYERN MÚNICH

La Champions League fue su cuenta pendiente a nivel clubes, pero no se puede decir que no lo intentó. Además de ser el goleador histórico de un representante inglés en esta competición, tuvo noches especiales ante grandes equipos. Una de ellas se dio en la edición 2015, enfrentando al Bayern Múnich de Pep Guardiola en fase de grupos. Aquella noche marcó un hattrick a Neuer. Comenzó abriendo el encuentro de penal, por una falta que a él mismo le cometieron. Los bávaros supieron darlo vuelta, pero a falta de cinco minutos el argentino marcó dos tantos fenomenales.

MANCHESTER CITY 6-1 NEWCASTLE

En octubre de 2015, durante un partido de la Premier League contra el Newcastle en el Etihad, Agüero anotó cinco goles para convertirse en el quinto jugador en la historia de la Premier League en marcar esa cantidad de tantos en un partido, y el único no europeo en hacerlo. Además, solo jugó 66 minutos puesto que no llegaba en su mejor forma física.

ARGENTINA VS ISLANDA Y FRANCIA, 2018

Las ediciones del Mundial 2010 y 2014 no fueron las mejores para el Kun. O bien no era titular, o bien no llegaba de la mejor forma física. Por eso en 2018 tenía un gran desafío, esta vez el que no llegaba en condiciones era el seleccionado argentino. El delantero se encargó de abrir el marcador en el primer partido ante Islandia, con un remate perfecto al ángulo del arquero islandés. Lamentablemente los europeos empataron el encuentro y Messi erró un penal. Conforme pasaban los partidos se veía que Agüero podía tener más minutos y relevancia pero no fue así, incluso siendo suplente en los octavos de final. Cuando ingresó, marcó el 4-3 que dio vida por unos segundos más a Argentina y lo dejó cerca de empatar.

MANCHESTER CITY 6-1 ASTON VILLA

En enero de 2020, el Kun volvió a demostrar porqué esa chispa que lo hace un futbolista de élite. Antes del encuentro ante Aston Villa le faltaban dos goles para superar a Henry como máximo goleador extranjero histórico de la Premier League; no sólo metió un par, sino que le agregó uno más y mató dos pájaros de un tiro porque también se quedó con el récord de hattricks de un futbolista en la liga.