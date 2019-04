Jesús Molina: "Hemos sido una vergüenza"

Jesús Molina fungió como capitán de Chivas en la derrota con Puebla.

Jesús Molina no evade responsabilidades ante la crisis que atraviesa . Luego de la derrota por 3-1 ante el en el Estadio Akron, el capitán del Rebaño aseguró que jugadores no han sabido responder durante la racha negativa que hoy los tiene fuera de liguilla y en problemas de descenso para el próximo año futbolístico.

Incluso, el mediocampista que llegó como refuerzo para el equipo ahora dirigido por Tomás Boy es consciente de quienes deben dar un paso al costado de ser necesario.

"Tenemos que reconocer que no hemos cumplido con las expectativas, estaremos dispuestos a lo que la directiva nos diga, si nos tenemos que ir nos tendremos que ir todos, hemos sido una vergüenza, hay que reconocerlo, no hay nada que esconder, como jugadores no hemos cumplido", declaró ante los medios de comunicación.

El experimentado contención señaló: "Nos avergüenza que nuestra afición esté pasando por estos momentos. Nos apena el momento, no podemos escondernos, hay que levantar la cara y no rendirnos, hay que seguir insistiendo. El equipo tiene que entender que hay que dar la cara estos dos juegos, tendré que darla estos dos partidos también. A final del torneo la directiva hará un análisis de quien se tiene que quedar, quien se tiene que ir, nosotros tenemos que obedecer lo que nos digan, están en todo su derecho".

Molina, campeón con América, Santos y Rayados de , confiaba en vivir otra situación a su llegada al conjunto tapatío. "La afición de Chivas no merece esto, merece un equipo de jugadores que sean ganadoras, no lo estamos haciendo, soy el primero en reconocer que no he cumplido con las expectativas, me trajeron para ganar, para estar peleando arriba, no estar pasando estas vergüenzas en las que estamos ahora. Ya no hay palabras, el discurso se acabó, la situación cada vez es más triste para nosotros, cuando llegué soñaba con otro momento, estar peleando liguilla, es la realidad, hay que afrontarla, tenemos que dar la cara, quedan dos partidos que tenemos que salir con toda la actitud".