Modric, de hacer historia… ¿al banquillo en Champions League ante el PSG?

El croata apunta a suplente frente al Paris Saint Germain en Champions pese a su partidazo frente a la Real Sociedad.

El centro del campo es la primera gran patata caliente para Zidane en lo que va de temporada. Tiene a sus cuatro centrocampistas listos para el partidazo de Champions frente al por lo que tendrá que dejar a uno de ellos en el banquillo.

Si nos atenemos a las rotaciones que ha ido haciendo en las últimas semanas y dado que Kroos fue suplente frente a la Real podría darnos una gran pista para entender las intenciones de Zidane habida cuenta que Casemiro no descansa con el y Valverde es el gran descubrimiento y la apuesta personal de Zizou.

Esto choca con el gran partido que completó el croata frente a la donde hizo historia en el Real Madrid ya que por primera vez participó en tres goles en un mismo partido en su carrera en el equipo blanco. Marcó un tanto y asistió en los otros dos.

Era la primera vez además que Modric regalaba dos goles en un mismo partido con el Real Madrid en su carrera en todas las competiciones.

Para terminar por completar la foto y entender mejor la gran actuación de Modric frente al conjunto donostiarra basta con ver que intentó nueve centros al área, su mejor registro en en una actuación no vista desde un partido frente al en 2013.

Valverde, indiscutible y en su mejor estado de forma

El uruguayo es ahora mismo titular indiscutible para Zidane y atraviesa un grandísimo estado de forma. No solo aporta trabajo si no que ahora también suma gol. Ha marcado en los dos últimos partidos ligueros, algo que no había logrado en los 47 partidos previos.

Se ha convertido en un especialista en el golpeo desde larga distancia, algo en lo que sobresale en LaLiga donde solo Messi ha marcado más goles desde fuera del área que él (4 de Leo, por 2 de Fede).

Kroos, enrachado en Champions

Por su parte Kroos, quien alterna titularidades con Modric en los últimos tiempos, es el futbolista que más ocasiones ha generado en la fase de grupos de la Champions (15, al igual que Callejón). La temporada pasada llegó a 24 y va camino de mejorarlo. Es además de los pocos que ha sumado gol en Champions y Liga.

Además Kroos también ha participado en 37 secuencias de pases que han terminado en remate, más que cualquier otro jugador en la competición esta temporada.

Casemiro, el indispensable

El brasileño es el jugador que más partidos ha disputado con el Real Madrid esta temporada. Suma 17, los mismos que ha disputado su equipo de manera oficial. Ya dijo Zidane hace unas semanas que “de momento no descansará”, por lo que todo apunta a que volverá a ser el hombre ancla ante el rival más peligroso frente al que se han medido esta temporada.