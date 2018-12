Modric carga contra Simeone: harto de sus "tesis populistas" denunciando favores al Real Madrid

"Aprovecha cualquier oportunidad para insinuar acciones no realistas para explicar los logros del Madrid a expensas de otros", disparó el croata.

Luka Modric, mediocampista croata del Real Madrid, ha cargado duramente contra Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, y se mostró cansado de sus "tesis populistas" denunciando favores al equipo blanco.

En una entrevista concedida al periódico croata Sportske Novosti, el flamante Balón de Oro aseveró: "Estoy totalmente de acuerdo con que Simeone mantenga a su otro jugador para ser el mejor, pero tiene una constante necesidad de socavar al Real Madrid y a sus jugadores".

Y agregó: "Aprovecha cualquier oportunidad para insinuar acciones no realistas para explicar los logros del Madrid a expensas de otros. Tengo un gran respeto por Simeone y por los jugadores y aficionados de un gran club como el Atlético. Cuando salimos victoriosos, los felicitamos honestamente. No es justo que nuestros éxitos, entre los que se encuentran dos victorias honorables en la Champions contra el Atlético, se reduzcan a sus tesis populistas constantes sobre algún tipo de favores al Real Madrid".

Además de 'disparar' contra Simeone, Modric ha hablado de diferentes temas que hacen a su carrera. A continuación, los temas más relevantes:

SU RELACIÓN CON CRISTIANO RONALDO

"Compartí con Ronaldo seis hermosas temporadas, probablemente los mejores años de mi carrera y hemos hecho muchas cosas juntos. Por eso, voy a enmarcar los recuerdos de nuestra relación".



LOS ELOGIOS DE CRISTIANO A LA PLANTILLA DE LA JUVENTUS

"Llevo aquí seis años y medio y puedo decir con certeza que somos el grupo correcto; personas maduras y jugadores de calidad, buenas relaciones y excelente ambiente.Naturalmente, hay días mejores y peores, pero la fuerza central del grupo no es cuestionable. Si no fuera así, no hubiésemos ganado todos estos trofeos".



LE OVACIONAN EN LOS CAMPOS DE ESPAÑA COMO A INIESTA

"Le doy las gracias a los espectadores de Huesca. No sé si estoy en el estatus del gran Andrés, pero ya me han aplaudido aficionados rivales en toda España, y esto es el mayor reconocimiento para mi fútbol y mi comportamiento".



QUÉ CAMBIARÍA POR LA FINAL DE RUSIA 2018

¡Si pudiera, ahora daría todos los premios a cambio de una victoria en la final del Mundial! ¡Inmediatamente!



SU POLÉMICA CON HACIENDA

"En España, se permite que parte del contrato sea de hasta un 15% en nombre de los derechos de comercialización. Lo que también es muy importante es que tengo un negocio dentro de la Unión Europea, y no en algún oasis fiscal offshore. Entonces, todo se hizo de acuerdo con las leyes de la UE y de acuerdo con la ley que sigue vigente en España en la actualidad. El problema surgió después de que Hacienda cambió los criterios e interpretó la ley. Es por eso que crearon nuevas obligaciones, que finalmente compensé."

"Son dos fenómenos que llevan jugando un papel dominante durante diez años. Sobre todo por su calidad. Pero aquí (Balón de Oro) estamos hablando del rendimiento estacional y puede significar que los votos de entrenadores, jugadores, leyendas del fútbol, periodistas y fanáticos sean los mismos. ¿O están todos equivocados al mismo tiempo? Si vamos a votar sobre la calidad de los jugadores, solo queda dividir inmediatamente todos los trofeos entre Messi y Ronaldo, mientras estén jugando activamente y abolir cualquier elección".