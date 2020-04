¡Mo Daramy, de FC Copenhague, es el campeón de la Stay and Play Cup de FIFA 20!

Mo Daramy, de FC Copenhague, se coronó campeón de la Stay and Play Cup de FIFA 20 tras derrotar 2-1 a Jesper Karlström, de Djugården, en una apasionante final que se definió por gol de oro. El jugador del equipo danés se quedó con el torneo solidario organizado por EA Sports, del que participaron jugadores de 20 de los equipos más importantes de Europa.

