Mkhitaryan no viajará a la final de la Europa League con el Arsenal por motivos políticos

El jugador armenio no participará en el encuentro contra el Chelsea, y los Gunners optan por no incluirlo en la expedición a Bakú.

Henrikh Mkhitaryan no jugará la final de la UEFA después de que el tomara la decisión de no incluir al armenio en la convocatoria para medirse al en el duelo que se disputa el próximo miércoles 29 de mayo en Baku.



Los motivos para tomar esta decisión se derivan de las tensiones políticas entre su tierra natal, Armenia, y Azerbaiyán que han acabado generado dudas sobre su seguridad. Aunque el embajador de Azerbaiyán en el Reino Unido ofreció garantías, no ha sido lo suficiente para convencer al Arsenal y al jugador para ir a Bakú y así lo anunciaron en su web oficial a través de un comunicado.



“Estamos muy decepcionados al anunciar que Henrikh Mkhitaryan no viajará con el equipo para nuestra final de la UEFA Europa League contra el Chelsea. Hemos explorado a fondo todas las opciones para que Micki forme parte del equipo, pero después de discutir esto con Micki y su familia, hemos acordado colectivamente que no formará parte de nuestra expedición. Hemos escrito a Uefa expresando nuestra profunda preocupación por esta situación. Micki ha sido un jugador clave en nuestra camuno hasta la final, por lo que esta es una gran pérdida para nosotros. También estamos muy tristes de que un jugador se pierda una final europea importante en circunstancias como esta, ya que es algo que ocurre muy raramente en la carrera de un futbolista. Micki seguirá siendo parte de nuestros preparativos hasta que viajemo a Bakú el fin de semana", explica la entidad.



Mkhitaryan ya descartó la opción de hacer una visita a Azerbaiyán esta mista temporada y se quedó fuera de la plantilla del Arsenal, cuando se enfrentó a Qarabag en la fase de grupos de la Europa League.