Mitchel Mercado jugará en Alianza

El colombiano es la nueva adquisición de los paquidermos.

Tras la desaparición de El Vencedor de la Primera División, muchos de los jugadores que pertenecían a ese equipo empiezan a buscar rumbos nuevos y uno de ellos es Mitchel Mercado, quien tuvo un gran año con los tabudos.

El delantero se convierte en el primer fichaje de Alianza de cara al torneo Apertura 2020. Los paquidermos han buscado este refuerzo, ya que se rumora que el mexicano Felipe Ponce no volverá a vestir la camisa de Alianza, puesto que no llegaron a un acuerdo con en .

En declaraciones a El Grupo Dutriz, Mercado expresó: “Esta es una experiencia hermosa para mí. Como extranjero he luchado siempre para estar en un buen equipo y gracias a Dios ahora se me dan las cosas. Desde que vine acá oía de Alianza y me propuse jugar en ese equipo”.