Misterio en River: ¿por qué no juega Ponzio?

El León arrastra un problema muscular y hace un mes que no juega: qué tiene y cuándo podría regresar a las canchas.

"Está haciendo una recuperación y todavía no se siente cómodo. No vamos a apresurar a nadie". La preocupación de Marcelo Gallardo es la de todo River: Leonardo Ponzio cumplirá un mes sin jugar y a su lesión la envuelve el misterio. ¿Qué tiene? ¿Por qué no juega?

El último partido de Leo fue el 31 de julio, cuando el Millonario enfrentó a Cruzeiro en Belo Horizonte por la vuelta de los octavos de final. El capitán duró solo un tiempo y fue reemplazado por Exequiel Palacios antes del inicio del complemento. Dos semanas antes, había tenido que salir a los 17 minutos de la primera etapa en el encuentro ante Gimnasia de Mendoza por Copa , tras una molestia en el aductor que se le produjo tras exigirse al ir a disputar una pelota en un anticipo.

Tres días más tarde apareció el único parte médico que informaba apenas una moletia muscular en el mencionado músculo. Sin embargo, tras resentirse en , se empezó a correr el rumor de que el capitán habría jugado infiltrado y que lo que tendría sería una lesión tendinosa.

En definitiva, el volante no viajó a para disputar la definición de la serie ante Cerro Porteño y tampoco estaría presente en el Superclásico por la Superliga el próximo domingo. Su regreso es una incógnita, aunque lo que queda claro es que el Muñeco no lo arriesgará hasta no verlo bien. Y menos todavía teniendo en cuenta que su equipo podría tener una seguidilla de enfrentamientos ante Boca en caso de clasificarse a semifinales.