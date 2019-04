Misael Alfaro y su presente con Chalatenango

Chalatenango se coloca entre los primeros cuatro lugares del Clausura 2019.

“No dependemos de nadie más, así que esperamos poder cerrar en una posición óptima, que es la cuarta. No hemos venido a venderle humo al dirigente de este equipo. Hemos venido a ofrecer trabajo y sacrificio. Primero, en el torneo pasado, se hablaba de salvar al equipo del descenso. Lo hicimos y lo llevamos a los cuartos de final. Ahora ya estamos de nuevo ahí, pero vamos paso a paso. Ojalá que podamos cerrar cuartos”, en conversación con el periódico “El Gráfico”, explicó Alfaro.

También habló y comentó las deudas salariales que han acompañado al equipo morado: “Es complicado, porque yo creo que el equipo hace el máximo esfuerzo por sobresalir en circunstancias difíciles, pero cuesta lidiar con lo económico. Pero tengo un grupo comprensible, maravilloso, del que no me puedo quejar. Este grupo me ha acuerpado futbolísticamente. Eso no tiene precio. Me siento honrado por estar en una institución como esta”.