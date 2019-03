Misael Alfaro quiere ver a sus jugadores en la Selección de El Salvador

Luego de ganarle al Alianza, el técnico considera que alguno de sus jugadores podrían jugar en el equipo de Carlos De los Cobos.

“Hay gente que nos menosprecia, gente que no cree en uno, ni en el trabajo. Menosprecian a los jugadores y hay mucha calidad en este grupo. Yo no sé porqué no vuelven a ver para acá", comentó tras finalizar el juego.

"En la Selección solo está Henry Hernández, quien es el mejor portero del país, pero también está Óscar Rodríguez, Raúl Cruz, el mismo Miguel Lemus. No es que insista para que los llamen a la Selección, pero hay que ser ciegos para no llamarlos también”, explicó el técnico salvadoreño, al periódico “El Diario de Hoy”.