Millonarios y un empate digno ante Atlético Mineiro

El Albiazul tiene la llave abierta y aún sueña con la clasificación en Brasil.

No parece una misión imposible. Sí difícil, pero no imposible. Pese a los pronóstios y advertencias, Millonarios en El Campín pudo comprobar que Atlético Mineiro es terrenal, se le puede agredir con goles y si bien hay notables diferecias a favor de los brasileños, partiendo de la nómina, el equipo colombiano no está vencido en la serie tras haber cedido el empate en casa.

La visita pareció sobrar el partido y menospreciar al Embajador. Sabiéndose superior, algo que evidenció con el dominio casi total que tuvo en el primer tiempo, desaporvechó oportunidades claras que luego 'Maca' Silva se encargó de cobrar por ventanilla. Y el trámite no cambió mucho en la complementaria, pues el Galo siguió hostigando el arco de Montero, mientras que los Azules apelaron al contra ataque rápido o la pelota parada para acercarse.

Ahora lo importante para Millonarios son dos factores. El primero es que ya detectó las falencias en la defensa del equipo de Coudet, ya sbe cómo juega y ya sabe cómo jugar, cómo explotar sus costados y que en el juego aéreo dan facilidades. Ser precisio, ordenado y táctico en Mineirao serán claves para ilusionarse con estar en la fase de grupos derrumbando al gigante.

Y el segundo factor es la recuperación física que necesitará para el juego ante Nacional en Medellín, salvo que Gamero determine rotar en el Atanasio Girardot y priorizar el juego de vuelta ante Mineiro, porque son dos partidos trascendentales para la hinchada en pocos días y uno de ellos determinará su continuidad en el torneo que tanto desea ganar.