Millonarios vs. Boyacá Chicó EN VIVO ONLINE: dónde y cómo ver por la Liga BetPlay 2023 I en internet, streaming y TV

Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

Millonarios juega su primer partido como local en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay, tras el empate logrado en Medellín la semana anterior, donde espera hacer valer todo su potencial ante un Boyacá Chicó que también igualó ante América en Tunja.

El Embajador recibe en El Campín de Bogotá al Ajedrezado, un cuadro que también necesita ganar para no perderle pisada al Embajador -por que tiene el punto invisible- y demostrar que no será la Cenicienta del grupo pues tiene argumentos para pelear el cupo a la final.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Millonarios vs. Boyacá Chicó FECHA Sábado, 27 de mayo ESTADIO El Campín, Bogotá HORARIO 20:15

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Win Sports + este sábado 27 de mayo a partir de las 20:15 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS POSIBLES NÓMINAS

Millonarios: Montero; Perlaza, Llinás, Vargas, Arias; Vásquez, Giraldo; Paredes, Ruíz, B. Castro; L. Castro.

Boyacá Chicó: Caicedo; Alfonzo, Mosquera, Plazas, Banguero; Tamara, Lozano, Londoño; Balanta; Colón, Cruz.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos estadísticos previos al partido entre Embajadores y Ajedrezados:

• Millonarios no pierde contra Boyacá Chicó en Primera División desde febrero de 2014 (0-1). Desde entonces, se han enfrentado en 11 ocasiones en la categoría, con siete triunfos de los Millos y cuatro empates.

• Millonarios no ha perdido en todo el 2023 como local en Primera División (7V 3E). Sin embargo, su último juego del torneo en estas condiciones fue el primero del año en que no pudo marcar goles (0-0 vs La Equidad).

• Boyacá Chicó no pudo marcar en sus dos más recientes partidos como visitante en Primera División (2E). El equipo no está tres juegos fuera de casa sin conseguir goles desde febrero 2021 (3D).

• Sebastián Támara (Boyacá Chicó) fue el jugador con más intervenciones con el balón en la fecha uno de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I (86 toques).

• Daniel Giraldo, de Millonarios, fue colíder en la fecha uno de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I en cuanto a duelos individuales ganados (8, junto a G. Balanta y S. Támara, ambos de Boyacá Chicó).