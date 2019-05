Millonarios - Unión Magdalena, por los Cuadrangulares de la Liga Águila 2019-I: Formaciones, horario y TV

Los Embajadores reciben al Ciclón en el Nemesio Camacho en el duelo por la segunda fecha del Grupo A.

Millonarios sigue con paso firme en la Liga Águila, cada vez juega mejor y el equipo se ha mantenido solvente durante todo el campeonato, convirtiéndose en el máximo candidato al título del primer semestre de 2019. Los de Pinto también han mantenido la regularidad en los Cuadrangulares y en la primera fecha dieron un golpe de autoridad en casa del América, en la segunda esperan ratificar el buen momento ante .

FORMACIONES

El profe Jorge Luis Pinto no la tiene tan fácil para armar el once para este duelo debido a una seguidilla de lesiones y sanciones que ha acumulado en las últimas semanas. Payares, Rambal, Jaramillo, Silva y Román no están habilitados. Ovelar vuelve a convocatoria. Así las cosas, el Embajador formaría com: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Bréiner Paz, Felipe Banguero; John Duque, Cesar Carrillo; Eliser Quiñones, Christian Marrugo, Santiago Montoya; Fabián González.

Por su parte, el conjunto samario viaja a la capital con la pesada y repetiría la mayoría de la nómina que perdió en el inicio de los Cuadrangulares en casa ante Pasto, por lo que se la jugará toda en El Campín. Formaría con: Giraldo; Subero, Restrepo, Battiste, Correa; Pereira, , Aguilar, Labastidas; Marquez y Arias.

HORA DEL PARTIDO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se jugará el próximo miércoles 15 de mayo a las 20:00 (hora de ) en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y tendrá transmisión por televisión por Win Sports..