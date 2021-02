Millonarios se pronuncia sobre el caso Andrés Felipe Román y su frustrado paso a Boca

Previo al compromiso ante Deportivo Pasto, el Embajador emitió un comunicado sobre la situación del lateral derecho.

Un baldado de agua fría para todos. Andrés Felipe Román no podrá cumplir su sueño de jugar en Boca luego de descartarse su fichaje a raíz de una miocardiopatía hipertrófica progresiva detectada en los chequeos médicos con el club argentino, paso previo para firmar contrato.

Tras conocerse el delicado parte médico, que deja en riesgo la carrera profesional de Román, todos los ojos apuntaron al cuerpo médico de Millonarios, ampliamente cuestionado en redes sociales por no haber detectado antes el problema cardiaco del jugador.

Previo al partido ante Pasto en El Campín, el club Embajador emitió un comunicado al respecto en el que confirmó que el traspaso no se hará efectivo e informa que tanto al lateral derecho, como a todos los jugadores del plantel profesional "se le realizan periódicamente exámenes diagnósticos adelantados por especialistas en diferentes áreas".

La misiva agregó que "En el caso particular de Román sus resultados no presentaron inconvenientes ni signos de alerta para la práctica del fútbol profesional", profundizando aún más las críticas sobre sus procedimientos anteriores y que de no ser por Boca, el jugador estaría corriendo un alto riesgo.

Por último, Millonarios informó que en los próximos días hará los exámenes complementarios que se requieran, mientras el futuro de Román, que regresará este viernes a Colombia, quedó en veremos.