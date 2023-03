Millonarios se acordó de su juego para avanzar en Libertadores

Con goles de Castro y Cataño, el Albiazul remontó y ahora va por Atlético Mineiro en fase III.

Si hay algo a lo que no puede renunciar Millonarios, sea en Liga, Copa o Libertadores, es olvidarse de su idea y jugar a lo que no sabe o no le sale tan bien: llegar, o almenos intentarlo, al arco contrario con desesperación y sin orden. Y eso fue justamente lo que le pasó en buena parte del partido ante Universidad Católica de Ecuador que alcanzó a meter susto en El Campín.

Y pensando en el duro reto que le representará Atlético Mineiro en la siguiente fase, es precisamente a lo que Millonarios más debe aferrarse para buscar ser competitivo y luchar por la clasificación, pues claramente el equipo brasilero partirá como favorito a quedarse con el cupo a la fase de Grupos, con el ingrediente adicional que la llave iniciará en Bogotá.

El equipo de Alberto Gamero no puede volver a caer en la impaciencia producto de verse abajo en el marcador por circunstancias casi anecdóticas, pues se sabía que desde todos los frentes, esta noche era superior a los ecuatorianos. Cuando Millonarios volvió a sus bases y proncipios, desenredó y liquidó; mientras estuvo jugando al pelotazo y al "lo que sea", le facilitó todo a la defensa rival.

Porque Mineiro seguramente no sea tan laxo, ni tan condescendiente, tampoco tendrá intención alguna de perdornar oportunidades. El equipo de Coudet, que seimpuso con tranquilidad ante Carabobo, ahora sabe que tiene la ventaja sobre el Embajador y jugará con eso a su favor para llevar a Millonarios de nuevo a esos terrenos de incertidumbre y asomo de caos.

Queda poco tiempo de trabajo para mejorar todo lo que hoy no salió, y con dos juegos importantes de Liga de por medio, como Cali y Nacional, Gamero no tiene mayor margen de error, pues los cuatro partidos serán especiales para el hincha y querrá llevarse todo, para ilusionarse con un gran semestre.