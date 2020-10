Millonarios dio otro paso más de fe en la clasificación

Los capitalinos no tuvieron mayor problema en superar por la mínima diferencia a Patriotas en El Campín.

Necesitaba ganar y ganó, tal y como hizo a mitad de semana en , cuando todas las apuestas apuntaban a una eliminación rápida y sin anestesia. sigue vivo, tres puntos más cerca de los ocho que ya no se ven tan inalcanzables como tres fechas atrás. De hecho, quedó parcialmente a dos unidades de Junior que tiene un partido menos.

Contario a otras fechas, Millonarios no necesitó emplearse a fondo para lograr el resultado y por el contrario supo dosificar las energías para utilizarlas más adelante en el calendario. Claro, al frente tenía al último de la tabla, factor que, ante la urgencia de los puntos, pasó a ser totalmente secundaria. Había que hacer respetar la casa y no permitir más vergüenzas como la sufrida ante .

La misión fue cumplida a cabalidad por el equipo y por Gamero. Las ausencias de Duque y Pereira en el medio fueron contrarrestadas por la fuerza joven que se está mostrando y Arango, una vez más, se visitó de héroe para marcar el gol que de haber tenido al Campín con público, aún se estaría cantando a rabiar. Fue un partido correcto, redondo, como lo estaba buscando el cuerpo técnico desde hacía tiempo.

Más equipos

Lo imposible ya no lo es tanto, pero viene la parte más empinada del camino, donde el Embajador tendrá que hacer gala obligatoria de su jerarquía histórica, de su resiliencia, de su amor propio y de su orgullo que le labró el nombra gigante en antaño. Junior, Nacional y América, en ese orden y siendo la visita a Medellín la única salida de casa en esos tres compromisos, definirán el futuro de Millonarios en la Liga.

No hay margen de error, no hay margen para el empate, solo hay cabida para tres victorias sonoras y clamorosas, sea por un gol o por cinco, pero el Albiazul tiene tres exámenes finales que no puede perder darse el lujo de perder, ni por honra, ni por los puntos.

Al famoso Embajador le llegó la hora de demostrar su talante en los tres partidos más importantes del 2020.