Chau Milan, ¿hola Boca? Biglia, cerca de regresar a Argentina

El futbolista argentino, que supo ser subcampeón del mundo, se alejaría del Rossonero para llegar al Xeneize en los próximos meses.

Con 34 años, la carrera europea de Lucas Biglia parece haber llegado a su fin o, al menos, tener una pausa. Y es que el mediocampista argentino se alejaría de Milan para arreglar su regreso al fútbol argentino.

De acuerdo a la información publicada por el medio Calciomercato, el nacido en Mercedes estaría ultimando los detalles que lo harían desembarcar nada menos que en Boca tras 14 años en el viejo continente.

El centrocampista argentino llegó al Rossonero en la temporada 2017-18, sin embargo, solamente disputó 63 encuentros. "No le cierro la puerta a nadie, agradezco que me llamen. Decidiremos qué es lo mejor para mi y mi familia. Quiero seguir jugando", contó Biglia recientemente, en declaraciones a FM 94.7.

En la misma línea, el volante ex- e Independiente había reconocido lo contactaron para volver a su país: "Estoy escuchando llamados que he tenido. Se me termina contrato. Algunos llamados son argentinos".

Actualmente, el Xeneize cuenta con Jorman Campuzano, Iván Marcone, Agustín Almendra, Nicolás Capaldo y Leonardo Jara, futbolistas que pueden jugar en la misma posición que Biglia.