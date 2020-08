Mikel Oyarzabal da positivo por Covid-19 y es baja con la Selección española

El jugador de la Real Sociedad disputó el amistoso del sábado contra el Huesca.

Mikel Oyarzabal, internacional español de la , ha confirmado este domingo que dio positivo en el test por coronavirus Covid-19, por lo que causa baja para una Selección española a la que había sido convocado por Luis Enrique Martínez hace algunos días.

"¡Kaixo! Quiero comunicar que he resultado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa unos días y no podré acudir con la selección. Un día menos para volver a trabajar con los compañeros. Eskerrik asko!", escribió en sus redes sociales el propio Oyarzabal, titular en el amistoso de la Real contra el de hace 24 horas.

El domingo por la tarde, la Real Sociedad había confirmado un positivo por coronavirus en las pruebas PCR realizadas este pasado sábado. Algunos minutos después, fue el propio Oyarzabal quien anunciaba que el positivo era él.

Oyarzabal, titular ante el Huesca 24 horas atrás

Cabe destacar que Oyarzabal fue titular en el primer amistoso de pretemporada disputado por la Real Sociedad hace menos de 24 horas. El cuadro de Imanol se midió a uno de los recién ascendidos, la SD Huesca, pero no pudo dejar una buena imagen: fue empate, con dos goles para cada equipo. Sin embargo, toda vez conocido el positivo de Oyarzabal, el resultado deportivo queda en segundo plano y la Real deberá ahora activar el protocolo sanitario correspondiente a estas situaciones.

📝 Nuestro once para el partido de hoy: A. Remiro, Llorente R., Portu, Merino, Oyarzabal, Sagnan, Gorosabel, Isak, Monreal, López y Zubimendi.#AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 29, 2020

La Real había cancelado dos amistosos en por Covid-19

Este nuevo positivo en la primera plantilla de la Real Sociedad se suma a los otros dos detectados en las pruebas de detección del COVID-19 que se realizaron antes del inicio de la pretemporada el pasado 15 de agosto, razón por la cual el club tuvo que cancelar los dos amistosos que había progamado en Portugal para enfrentar a Rio Ave y Famalicao.

Oyarzabal, baja para la Selección

El pasado jueves 20 de agosto, Luis Enrique Martínez había dado a conocer la lista de convocados para los partidos ante (el 3 de septiembre, en ) y (el 6 de septiembre, en Valdebebas), compromisos que corresponden a las dos primeras jornadas de la Nations League. En esa lista estaba Oyarzabal, a quien el ex preparador de la Roma, Celta y Barcelona ahora deberá reemplazar.